13.09.2019 09:00 230

Банк России предложил расширить перечень случаев, когда гражданин может пополнить или раньше времени снять деньги с индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, сообщает корреспондент РБК. В частности, представитель регулятора высказался за то, чтобы разрешить снятие средств с ИИС для уплаты первоначального взноса по ипотеке.

«Снятие досрочное (опять же, фантазирую), почему бы не разрешить платить первый взнос по ипотеке. Это нормальная история. Хоть пусть досрочно возьмут все деньги, заплатят первый взнос. У нас с вами есть национальная цель, национальный проект по доступности жилья. У Минфина, мне кажется, не должно быть никаких возражений, чтобы такую возможность дать», — сказал Швецов, выступая на XVII Международном банковском форуме в Сочи.

ИИС существуют в России с 2015 года. Владельцы таких счетов могут рассчитывать на одну из двух налоговых льгот — налоговый вычет от лимита в 400 тыс. руб. в год или освобождение от НДФЛ доходов, полученных от активов на счете. Главное условие — существование счета не менее трех лет. В год на ИИС можно внести до 1 млн руб.

Банк России выступает и за увеличение лимитов по взносам на ИИС, подчеркнул Швецов.

«Вопрос лимитов — это, прежде всего, вопрос Минфина. Но я бы сказал, что можно использовать не только лимит, который в прошлом году не был использован. Можно дать гражданину возможность «забегать» вперед, если у него появилась такая возможность — он продал недвижимость или еще что-то в жизни случилось, наследство — чтобы дать ему такую возможность хорошую сумму положить [на ИИС]. Но поскольку такие явления происходят нечасто, он использует лимит на будущее», — пояснил первый зампред ЦБ.

Он также призвал отменить «инвестиционное рабство» — обязанность владельца ИИС иметь только один счет и не менять организацию, где счет был открыт.

В Минфине идеи Швецова поддержали. Как заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, сейчас участники рынка должны сконцентрироваться на том, чтобы ИИС как продукт стал более удобным и понятным для граждан.

Юлия КОШКИНА