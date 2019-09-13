13.09.2019 09:30 273

Как заставить бизнес инвестировать? Помогут ли нацпроекты совершить прорыв российской экономике? Нужно ли освобождать беднейшие слои населения от налогов? На эти и другие вопросы на Московском финансовом форуме пытались найти ответ Андрей Костин, Алексей Кудрин, Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина.

Ключевым событием первого дня Московского финансового форума стала пленарная сессия, посвященная обсуждению возможностей для опережающего развития российской экономики. Ключевой эта сессия была хотя бы по составу участников – глава ВТБ Андрей Костин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов, а также мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Обсуждали они главный вопрос российской экономики — как заставить ее расти, а бизнес — инвестировать.

«Ситуация непростая»

Сессия началась с вступительного слова премьера Дмитрия Медведева. «Как мы любим говорить, ситуация непростая. Я силюсь вспомнить, были ли она благоприятной когда-нибудь, но что сейчас неблагоприятная – медицинский факт», — начал премьер. Назвав привычные для российской экономики в последнее время риски (санкции и торговые войны), глава правительства отметил, что интерес инвесторов к России все равно сохраняется.

Причина этому — макроэкономическая стабилизация, считает премьер. По словам Медведева, если раньше колебания цен нефти заставляли Минфин нервничать, то теперь благодаря бюджетному правилу этого нет, напротив — сформировался большой бюджетный профицит. Правда, назвать его размеры Медведев не рискнул. «Как только называешь объем профицита, сразу появляется желание все раздербанить», — объяснил он. Медведев также упомянул, что правительство заканчивает подготовку бюджета на следующий год – в нем кабмин сфокусируется на «поддержке перспективных проектов с долгосрочной отдачей», а также на достижении национальных целей, определенных в соответствии с майским указом Владимира Путина. Кроме того, премьер пообещал, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который гарантирует компаниям, инвестирующим в инфраструктурные проекты, стабильность условий для ведения бизнеса.

После выступления Медведева присутствующим показали ролик, больше похожий на трейлер голливудского блокбастера (ведущий сессии Сергей Брилев назвал его «интеллектуальной провокацией»). В нем демонстрировалось, как одни страны (Мексика, Бразилия, Перу, Аргентина) попадают в ловушку среднего роста экономики, а другие (Япония, Сингапур, Гонконг) оказались способны ее преодолеть. «Россия готова вырваться из ловушки?» — задали риторический вопрос авторы ролика.

Как заставить инвестировать?

«Есть стабильность, есть условия для бизнеса, налоговые условия, макроэкономическая стабильность, и деньги есть, а роста нет», — признал Антон Силуанов. Он отметил, что на депозитах скопилось 28 трлн рублей, однако в экономику они почему-то не идут. По мнению первого вице-премьера, главная задача — дать посыл бизнесу, что государство готово решать его проблемы: исправить ситуацию с устаревшим законодательством, дать гарантию стабильности условий работы. Силуанов подчеркнул, что необходимо увеличить объем инвестиций в экономике до 25% ВВП (сейчас – 20-21%).

У ЦБ для стимулирования инвестиций и экономического роста инструментарий ограничен, указала Эльвира Набиуллина. «Ценовая стабильность, устойчиво низкая инфляция способствуют инвестициям, но не создают инвестиций», — подчеркнула она. Глава ЦБ отметила, что смягчение денежно-кредитной политики, которого многие ждут от регулятора, может ускорить экономический рост, не жертвуя стабильностью, только в том случае, если причины замедления экономики – циклические. Однако в случае, если причины структурные, денежно-кредитная политика бессильна. Случай России — именно такой, считает Набиуллина.

«Но ведь ЦБ принимает и структурные меры, — уточнил Силуанов. — Мы ждем, что ЦБ примет меры структурного плана по оценке рисков по кредитам. Может быть, нам пересмотреть, дать послабления с точки зрения риска по тем кредитам, которые сегодня выдаются экономике?» — обратился он к Набиуллиной. На это глава ЦБ ответила, что ЦБ и хочет, чтобы банки оценивали риски по кредитам, ориентируясь не на кредитные рейтинги, сколько на собственную кредитную статистику.

Социализм от Костина

Глава ВТБ Андрей Костин на вопрос, смягчение какой политики – бюджетной или денежно-кредитной – могло бы стимулировать экономический рост, неожиданно предложил освободить часть населения от налогов. По его мнению, накопленный профицит бюджета позволяет смягчить налоговую политику. «Мы предлагаем снижение налогового бремени. Например, это может быть создание необлагаемого минимума дохода физических лиц», — предложил Костин. Так, по его мнению, можно облегчить жизнь для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами. Кроме того, Костин предложил снизить социальные взносы для малого бизнеса. «Андрей Леонидович стал зрелым политиком», – пошутил Сергей Собянин, комментируя инициативы Костина. «Я ведь после выборов это сказал, а не до», — парировал банкир. «Вообще вы могли сказать — давайте мы подоходный налог снизим, НДС снизим. Руководители регионов люди бессловесные, они вам ничего не возразят», — продолжил шутить Собянин.

Предложение главы ВТБ не вызвало понимания у Антона Силуанова. «Одно смягчение влечет за собой другое, и третье, и пятое. Чуть смягчили — вроде ничего, прошло, давайте дальше. И пошло-поехало», — сказал первый вице-премьер. Он напомнил, что цена балансировки бюджета когда-то была $20 за баррель нефти, а потом дошла до ста. Минфин часто спрашивают: «Почему вы сидите на деньгах и не тратите?», — поделился Силуанов. Однако если начать тратить, при изменении конъюнктуры на мировых рынка все накопленное «уйдет в момент». По мнению Силуанова, когда есть ограничения, начинаешь «включать голову» и выбирать наиболее оптимальные решения. «Давайте поживем некоторое время в нормальной устойчивой ситуации!» — заключил он.

Неправильно считают

Ситуация в российской экономике не столь плоха, как рисует государственная статистика, предположил Сергей Собянин. «Я не большой макроэкономист, но меня всегда мучает вопрос – при таком росте [сбора] подоходного налога, при таком росте прибыли предприятий — нам говорят: «Да это ерунда, не смотрите на это, у нас экономика падает». Так что пользоваться цифрами, которые приводит Росстат по динамике экономического роста, возможно, не совсем корректно, допустил столичный мэр.

«Сами себя загоняем в шоры какой-то условной статистики», — посетовал Собянин. Мэр предложил мерить экономику «через человека». «Если затраты в какой-то отрасли, которая обслуживает этого человека, снижаются, так это плюс экономики, а мы считает, что минус», — удивлялся он. Это показывает, что «мы живем в индустриальной эпохе, которая уже прошла», заключил Собянин.

«Вечера на Ильинке»

Главным скептиком на форуме по традиции выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он поставил под сомнение, что текущая экономическая политика — «прорывная». Нацпроекты – это, по его мнению, планы эволюционного развития, но не прорывного. Их исполнение, по словам Кудрина, не ускорит рост экономики до 3%, как того хочет правительство, а добавит лишь 0,1-0,6%. Без улучшения инвестклимата, стабильности налоговой политики, модернизации судебной системы экономического роста не будет, уверен глава Счетной палаты. Кроме того, денег, которые выделит правительство на некоторые отрасли (образование, здравоохранение), недостаточно. «Располагаемые доходы населения падают, бедность выросла, число малых и средних предприятий снизилось», — перечислял Кудрин. Максимальный рост, на который может рассчитывать российская экономика при сохранении статус-кво — 2% в год. Необходимы структурные меры по улучшению инвестиционного климата, а они даже не запланированы, посетовал Кудрин.

Спорить с Кудриным вызвался Антон Силуанов. «Как же интересно у вас вечерами на Ильинке было», — пошутил Брилев (имея в виду совместную работу Кудрина и Силуанова в Минфине несколько лет назад в здании на Ильинке, 9). «Нам нравится, когда все говорят, что все плохо. Посмотрите СМИ — где-то кого-то убили, ДТП, авария, только это показывают. Вот и Алексей Леонидович – все плохо! Для чего мы это говорим, чтобы получить реакцию зала?» — кипятился Силуанов. По его мнению, надо «распоряжаться теми ресурсами, которые у нас есть», ведь «денег много не бывает, от них никто не откажется, но важно, как их использовать». Важен менеджмент, а не то, растет или не растет частный сектор, уверен Силуанов. «Государственный или частный актив – значения не имеет, важно то, какие решения там принимаются», — объяснил глава Минфина.

«Но те негативные тенденции, которые наблюдаются в части реальных доходов…» — попытался возразить Кудрин. «Реальные доходы растут! — перебил его Силуанов. – Реальные доходы будут расти во втором полугодии! А количество малых предприятий сократилось, потому что просто не все сдали отчетность. Часть предприятий были просто фикцией, однодневками. А часть стали из малых крупными. Вот и (бизнес-омбудсмен Борис) Титов все критикует. Сначала разберитесь, а потом критикуйте».

Не сошлись во мнениях Кудрин и Силуанов и в смягчении бюджетной политики. Кудрин высказался за смягчение бюджетного правила (полученные от этого деньги можно инвестировать в образование и инфраструктуру). Силуанов, в свою очередь, считает, что если смягчать бюджетную политику, «вкачивать деньги в экономику», то ЦБ будет с меньшей охотой смягчать денежно-кредитную политику. «Когда у нас будет предел снижения [ДКП], тогда давайте рассматривать этот вопрос. Это нужно использовать как самый запасной вариант», — заключил Силуанов.

Георгий ПЕРЕМИТИН, Forbes Staff

