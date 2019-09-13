13.09.2019 09:40 247

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором которой стал «ВЭБ.РФ», сообщает «Коммерсант». Госкорпорация рассчитывает получить под нее средства ФНБ на сумму около 2,1 трлн рублей.

На старте речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд рублей, из них 196 млрд рублей пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд рублей — на реконструкцию инфраструктуры.

Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции, 25% — капитальный грант, 60% — заемные средства. Среди необходимых условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15—25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд рублей платы концедента ежегодно.

После реализации пилотных проектов в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов (в 2020—2024 годах), на все 50 агломераций потребуется 707 млрд рублей инвестиций. Помимо автобусов в 15 городах будут закуплены электробусы (1,9 тыс. штук). Масштабирование проекта на всю страну может обойтись в 2,1 трлн рублей, говорится в проекте.

В проекте указано, что в регионах предполагается ввести госрегулирование тарифов, а обновление парка организовать через создание крупных транспортных операторов. Для электрического транспорта, в первую очередь трамваев, предлагается создавать концессии. Если программа будет одобрена, средства получат, во-первых, те же операторы, а во-вторых, поставщики техники.