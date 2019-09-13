13.09.2019 10:10 408

Количество клиентов, которым банки отказывают в проведении операции, с апреля 2019 года резко сократилось, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Связано это, по его словам, с внедрением нового алгоритма передачи информации о подозрительных клиентах: теперь чем выше уровень риска клиента, тем более подробную информацию о нем могут получить банки. С апреля ЦБ изменил порядок информирования банков о случаях отказов, теперь до них доводятся только сведения о клиентах, совершивших операции с высоким риском.

«Это уже привело к определенным позитивным сдвигам. Приведу две цифры. Первое: по нашим данным, на 30% сократилось количество клиентов, в отношении которых кредитные организации реализуют полномочия по отказам выполнения распоряжения клиента в проведении операции. И второе — практически в два раза сократилось количество случаев, когда кредитные организации принимали решение об отказе в заключении с клиентом договора банковского счета или банковского вклада», — сказал Ясинский.

Он также обратил внимание на положительную практику реабилитации клиентов. Исключать «отказников» из черного списка сейчас могут как сами банки, так и межведомственная комиссия при ЦБ.

Механизм информационного обмена между банками о неблагонадежных клиентах действует с июня 2017 года. Он разрабатывался Росфинмониторингом и ЦБ несколько лет: целью было дать финансистам дополнительный инструмент для более качественной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в отношении клиентов — как физических, так и юридических лиц.

Юлия КОШКИНА