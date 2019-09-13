Рубль обновил пик 6 недель в надежде на сделку США-КНР, перед ФРС и налогами

13.09.2019 11:00 274

Рубль в пятницу утром переписал 6-недельные максимумы в паре с долларом на фоне спроса на риск в ожидании разрешения торговых противоречий Вашингтона и Пекина, в преддверии российского налогового периода, а также в ожидании снижения ставки ФРС на следующей неделе.

Рубль достиг значения 64,43 за доллар впервые с 1 августа.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,50, и российская валюта набирает около трети процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро же рубль минимально дешевеет, и котировки вблизи 71,60, что отражает текущий рост единой валюты на форексе.

Президент США Дональд Трамп накануне, в преддверии торговых переговоров Вашингтона и Пекина, сказал о возможности заключения промежуточного соглашения с Китаем.

Днем ранее Трамп объявил о двухнедельной отсрочке запланированных на октябрь дополнительных пошлин на импорт китайских товаров после того, как Пекин в среду отменил пошлины на ряд позиций импортируемой американской продукции.

Вероятность снижения в следующую среду Федрезервом процентного диапазона на 25 базисных пунктов с текущего значения 2,00-2,25% сейчас оценивается рынками в 94%.

В четверг европейский ЦБ ожидаемо снизил депозитную ставку до -0,5%, но также объявил о возобновлении скупки активов с 1 ноября, чем поддержал спрос на риск.

Российский налоговый период стартует уже в ближайший понедельник, а его пик приходится на 25 сентября, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

По оценке Ксении Бондаренко из банка ИНГ Евразия, размер всех налогов может превысить 2,2 триллиона рублей, при этом НДПИ она оценила в 460 миллиардов рублей.

Нефтяные котировки показывают сейчас незначительное снижение, баррель Brent оценивается в $60,28.

Пара евро/доллар набирает более трети процента, котировки вблизи отметки $1,11.

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ