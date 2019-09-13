13.09.2019 15:00 249

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160) в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который в пятницу, 13 сентября, рассматривает ходатайство о продлении Хотину домашнего ареста.

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО «Банк Югра» на сумму порядка 283 млрд руб.», — заявил представитель СКР. По делу предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.

Дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые судья Наталия Дударь изучила на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из материалов дела, оглашенных в суде.

РБК направил запрос в АСВ.

Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову, который ранее расследовал дело «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко и руководил следствием по делу о гибели подлодки «Курск».

У всех троих обвиняемых необычные условия домашнего ареста — они не могут выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. Тем не менее Хотин заявил, что не может ходить на работу и это затрудняет процесс банкротства «Югры» и выплату страховых возмещений 35 тыс. вкладчиков, каждому из которых полагается 1,4 млн руб. По словам Хотина, это довод в пользу того, чтобы смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать.

Защита Шиляева попросила отпустить его под залог в 2 млн руб. Следователь возразил, что это несопоставимо с суммой ущерба по делу.

Экс-президент банка Нефедов, отвечая на данные следствия о наличии у него «значительных финансовых средств», которые он может использовать, чтобы скрыться, заявил: «На моем счету только 50 тыс. руб.».

Хотин, Нефедов и Шиляев были задержаны в апреле этого года. Уголовное дело против них было возбуждено на основе письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также письма от АСВ и заявления от неназванного вкладчика «Югры». Банк признан потерпевшим по делу.

Лицензия у «Югры» была отозвана в июле 2017 года, это был крупнейший банк, лишившийся лицензии — на тот момент он находился на 29-м месте по активам среди всех российских банков. АСВ тогда оценил объем страховых выплат вкладчикам в рекордные 174,7 млрд руб. При этом, по данным ЦБ, справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах в 199,3 млрд руб. 90% кредитов, выданных «Югрой» (всего на сумму около 270 млрд руб.), приходилось на аффилированных лиц, утверждал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

ЦБ несколько раз обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью «Югры», однако за учреждение вступилась Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что банк не нарушал обязательных нормативов, был «финансово устойчивой кредитной организацией», добавив, что меры ЦБ (введение временной администрации) безосновательны.

Через неделю после задержания и беспрецедентно мягкого домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ — Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн руб., связанного с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества Черкалина на 6,3 млрд руб.

Хотин дал показания на сотрудников управления «К», сообщали источники РБК. Защитник Хотина Игорь Мардиросов эту информацию опровергал.

Маргарита АЛЕХИНА, Павел КАЗАРНОВСКИЙ