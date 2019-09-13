13.09.2019 17:00 324

Председатель наблюдательного совета «Альфа Банка» Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением. Об этом он заявил, выступая на панельной сессии форума Ассоциации банков России в Сочи.

Авен начал издалека, с заявления, что стратегические интересы всегда важнее тактических, а любые компромиссы в пользу тактических решений опаснее, чем они кажутся. После чего он вспомнил две свои ошибки, которые совершил еще в правительстве Гайдара. Одна из них — залоговые аукционы, которые убили веру людей в справедливость приватизации. Вторая — продажа валютной выручки компаниями. «Я придумал обязательную продажу валюты, этого не было в нашей первоначальной программе. У меня был консультант Джеффри Сакс, который предупредил, что сейчас введешь, отменят через 10 лет. Отменили через 15 лет», — рассказал банкир.

По словам Авена, оба решения были приняты из тактических соображений и стали ошибками. Сейчас аналогичными ошибками он считает заморозку пенсионных накоплений и создание еще одного государственного банка — «Открытие». «Это типичный пример глубоко ошибочного тактического решения», — сказал Авен и заметил, что он скептически относится к будущей приватизации «Открытия».

«Я бы предложил банк «Открытие» передать Альфе бесплатно, через залоговый аукцион», — пошутил в ответ глава банка ВТБ Андрей Костин, добавив, что это надо сделать, пока он не распух слишком сильно на государственных деньгах.

Позднее выступавшая на сессии председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что у ЦБ нет курса на огосударствление банковской системы, а принятые решения стали вынужденными.

Елена ТОФАНЮК, Forbes Staff

