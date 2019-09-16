16.09.2019 08:00 240

В конце прошлой недели российской валюте удавалось укрепляться до уровней выше 64,2 рубля за доллар. Находясь в этом курсовом диапазоне, рубль входит в зону временной "перекупленности", считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

По его мнению, на начинающейся неделе российская валюта также может продемонстрировать попытки укрепления выше уровней 64 рубля за доллар. Если данное движение в рубле все же реализуется, то оно станет фактором повышения амплитуды ожидаемого ослабления национальной валюты в перспективе двух месяцев, говорит Покатович.

Основные драйверы для текущего укрепления рубля складываются в следующих форматах. Во-первых, надежды рынка на деэскалацию торгового конфликта укрепились после появления комментариев со стороны президента США о том, что Штаты допускают заключение "промежуточной" сделки с Китаем, хотя предпочтительной остается "большая" сделка, указывает аналитик.

Во-вторых, в пользу улучшения конъюнктуры рыночных настроений, в условиях которой рисковые активы получают поддержку, также играют и ожидания инвесторов еще одного снижения ставки ФРС на этой неделе (заседание американского регулятора состоится 18 сентября). В таких условиях рубль может попробовать укрепиться к уровням 63,7-64 рубля за доллар, что будет выступать сигналом, подтверждающим излишне быстрый темп восстановления рыночного оптимизма, подчеркивает Покатович.

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, до конца 2019 года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (18,5 миллиарда долларов) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости валютной ликвидности на локальном рынке.

Помочь курсу рубля укрепиться на этой неделе способна ситуация на нефтяном рынке. Цены на нефть должны отреагировать ростом на ситуацию в Саудовской Аравии, где повстанцы-хуситы атаковали дронами нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco. Компания приостановила добычу нефти в объеме свыше пяти миллионов баррелей в сутки. Таким образом, предложение на рынке нефти пока заметно сокращается, что может привести к заметному росту цен на нефть в ближайшие дни. По мнению опрошенных агентством Reuters аналитиков, если Саудовской Аравии долго не удастся восстановить поставки сырья, цены на за баррель могут подскочить и до 100 долларов.

Роман МАРКЕЛОВ