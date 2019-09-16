16.09.2019 08:10 183

На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский. Он подчеркнул, что конкретных параметров перехода пока нет. По словам чиновника, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний. Эксперты не видят в четырехдневке ничего страшного, однако предупреждают, что не все организации к этому готовы.

«30–40% времени ничего не делают»

В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, следует из информации на сайте Федерального центра компетенций. Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

В ближайшие дни в Минтруде пройдет совещание, на котором обсудят возможность внедрения в некоторых из этих предприятий в пилотном режиме четырехдневной рабочей недели, рассказал Петр Засельский. Однако он отметил, что в рамках нацпроекта этот вопрос еще не сильно проработан и конкретных параметров введения укороченной недели пока нет.

— На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий, — подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что тестирование сокращенной рабочей недели только в одной компании не даст результатов — для обсуждения этого вопроса нужна статистика с качественной выборкой.

В пресс-службе Минтруда оперативно не ответили на вопрос «Известий» о предстоящем совещании. В Минэкономразвития также оставили без ответа вопросы о пилотном введении сокращенной рабочей недели в ряде компаний.

Больше всех работают

Дискуссию о четырехдневке поднял премьер-министр Дмитрий Медведев в июне, выступая на Международной конференции труда в Женеве. Затем он дал поручение Минтруду до 30 сентября проработать этот вопрос и представить предложения, писали ранее «Известия». Чиновникам предстоит оценить степень влияния короткой недели на экономику и социальную сферу страны.

Сейчас российским Трудовым кодексом подразумевается, что нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. В большинстве организаций сотрудники работают по восемь часов в день с понедельника по пятницу. Будет ли увеличено количество времени в рабочие дни после появления дополнительного выходного — пока неясно.

При этом, по данным ОЭСР, работающие россияне создают за один час около $23,8 валового внутреннего продукта. Среди стран — членов ОЭСР более низкий показатель только у Мексики ($21), а среднее значение по ОЭСР составляет $52 в час. При этом общее время, проводимое россиянами на работе, — одно из максимальных — 1974 часов в год. Среди государств ОЭСР этот показатель выше только в четырех странах — Мексике, Южной Корее, Греции и Коста-Рике.

Айтишники готовы

При обсуждении перехода на четырехдневную неделю стоит учитывать советский и европейский опыт регулирования рабочего времени, считает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.

— В СССР при переходе с шести- на пятидневную неделю продолжительность рабочего времени фактически не изменилась. Сократились перерывы, изменились другие процессы, чтобы люди не пострадали от снижения зарплаты. Если сейчас мы хотим просто не работать еще один день, встает вопрос: согласятся ли работники на снижение зарплаты на 20%, — рассуждает эксперт.

При этом Дмитрий Медведев ранее отмечал, что в случае сокращения рабочей недели зарплата уменьшаться не должна.

Федор Прокопов также отметил, что стоит быть готовыми к изменению режима работы, например, магазинов. В Европе многие из них закрыты в субботу и воскресенье как раз из-за того, что рабочее время составляет 36–38 часов. Эксперт уверен, что точно не готовы к сокращению трудовой недели такие службы, как полиция, МЧС, электросетевые компании. Для обеспечения непрерывной работы понадобятся новые сотрудники, а Россия близка к ситуации дефицита рабочей силы.

Хорошей площадкой для эксперимента с четырехдневкой могут быть госорганы, считает вице-президент «Деловой России» Николай Остарков. Именно в этой сфере процессы организации труда зачастую неэффективны, из-за чего чиновники порой работают по 12–13 часов пять дней в неделю. Кроме того, не придется сталкиваться с возражениями работодателей, которые могут противиться эксперименту из-за вероятных убытков.

— В некоторых компаниях четырехдневная неделя неформально уже сложилась, например, в сфере IT. В некоторых отраслях переход нецелесообразен, в других удобнее перейти на почасовую оплату. К примеру, многие производства фактически работают только тогда, когда есть заказ, причем порой не по восемь, а по 10 часов, — рассказал специалист.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой планирует провести консультации по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели в ноябре, следует из плана работы РТК.

Инна ГРИГОРЬЕВА, Екатерина ВИНОГРАДОВА, Анна ИВУШКИНА