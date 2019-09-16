16.09.2019 08:20 198

Самозанятыми в России официально стали уже свыше 200 тысяч человек. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

"На данный момент зарегистрировано 200 925 самозанятых. Из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налогов", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего, по его словам, в ходе эксперимента по налоговому режиму для самозанятых задекларировано 20 миллиардов рублей дохода, пробито более 20 миллионов чеков. Основные сферы занятости граждан, которые официально встали на учет, — пассажирские перевозки, сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, услуги в сфере рекламы.

Спецрежимом могут пользоваться люди, которые не имеют работодателя и наемных работников.

Подразумевается, что они создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, а их доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Налог такие граждане платят по ставке 4% (для работающих с физлицами) и 6% (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями). В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход идет в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Чтобы официально стать самозанятым, нужно установить мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться, загрузив фотографию и данные паспорта.

Сдавать отчетность не требуется. Достаточно вносить в "Мой налог" информацию о проданных товарах (налоговым режимом могут пользоваться люди, которые продают товары собственного изготовления. Для тех, кто занимается перепродажей, доступ к нему закрыт. — Прим. ред.) или оказанных услугах. Система сама считает сумму налога и до 12-го числа каждого месяца уведомляет о ней самозанятого.

"Мы видим, что специальный налоговый режим востребован", — отметил, выступая на форуме, замминистра финансов Илья Трунин. Комментируя перспективу распространения эксперимента на всю страну, он уточнил, что правильнее было бы сосредоточиться на городах-миллионниках, которые представляют собой центры экономической активности. "Это наиболее вероятный вариант расширения географии эксперимента, если такое решение будет принято", — сказал Трунин.

Сейчас совместно с ПФР налоговая служба ведет работу, направленную на расширение функционала мобильного приложения "Мой налог". Предполагается, что с его помощью самозанятые смогут отчислять добровольные взносы на будущую пенсию. Такая возможность должна появиться в конце 2019 года.

Юлия КРИВОШАПКО

