16.09.2019 08:50 190

Минфин резко отреагировал на предложение председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной поднять цену отсечения в бюджетном правиле, которое она высказала на банковском форуме в Сочи.

"Странно такие предложения слышать от ЦБ, — сказал замминистра финансов Владимир Колычев журналистам в Москве. — Это как если бы Минфин вдруг начал предлагать снизить ключевую ставку из-за проблем в банковском надзоре и регулировании. Конечно, подрывать доверие к экономической политике мы не будем — изменение правила не планируется. Так же как и давать советы, как проводить денежно-кредитную политику".

В этом году цена отсечения составляет 41,6 доллара за баррель — нефтяные доходы от превышения мировыми ценами этого уровня направляются в резервы правительства — Фонд национального благосостояния (ФНБ), и так до тех пор, пока ликвидная часть фонда не превысит 7% ВВП. Это произойдет в 2020 году, когда в фонд, где уже сосредоточено 8,17 трлн рублей (ликвидная часть — около 6,5 трлн), будут перечислены так называемые допдоходы этого года. В правительстве обсуждается перечень проектов, которые могут финансироваться из этого источника.

Набиуллина сказала, что главное пожелание Банка России — чтобы любые решения по трате ФНБ не восстанавливали зависимость макроэкономических показателей от цен на нефть. "Если мы тратим, допустим, не весь излишек (сверх порога в 7% ВВП), а какую-то часть, то, по сути, это равнозначно увеличению цены отсечки по нефти", — отметила она. Ранее на повышении цены отсечения настаивал экс-министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, Набиуллина была в числе противников такого решения. Теперь, по ее словам, оно возможно, поскольку уже накоплена определенная подушка, и "если уж менять систему управления ФНБ, то лучше это делать более прозрачным способом, возможно, через отсечку".

Траты триллионов рублей из ФНБ могут снова привязать рубль к ценам на нефть, опасается ЦБ

В действительности, Набиуллина поддерживает дальнейшую стерилизацию сверхдоходов, аргументы против изменения цены отсечения никуда не делись, скорее, глава ЦБ имеет в виду, что честнее будет сделать так, раз правительство решило тратить допдоходы, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Логика ЦБ понятна. Раз уж собираемся тратить ФНБ, то пусть будут заранее определенные масштабы этих трат в соответствии с четким правилом, объясняет директор по инвестициям "Локо-Инвеста" и автор Telegram-канала MMI Кирилл Тремасов. — Это упростит задачу ЦБ по управлению ставками и инфляцией (намного проще всё просчитать). Если же тратить из ФНБ напрямую, то мы столкнёмся с высокой волатильностью и непредсказуемостью этих трат, что затруднит ЦБ работу".

Банк России отмечал, что для него очень важна возможность заблаговременно оценить последствия от инвестирования средств ФНБ, чтобы иметь время для изменения своей политики. Из нескольких вариантов инвестиций из ФНБ наименее чувствительными для колебаний рубля, инфляции и экономической активности ЦБ называл установление потолка ежегодных инвестиций из фонда. По сути, это в значительной мере аналогично разовому повышению цены отсечения в бюджетном правиле: в таком случае в резервы будет откладываться меньше валюты, а расходы бюджета возрастут.

Колычев указал на разницу инвестиций и бюджетных расходов: первые возвращаются с определенной доходностью, а в случае с длящимися обязательствами их необходимо поддерживать ежегодно. "Другое дело, что инвестиции из ФНБ ни в коем случае не должны носить квазибюджетный характер", — отметил Колычев. Для этого их доля в проектах должна быть невысокой, ценовые условия — такие же, как у других кредиторов, а доля внутренних инвестиций из ФНБ не должна приводить к опасениям в действенности механизма бюджетных правил в части обеспечения снижения зависимости экономических условий от динамики цен на нефть. "Кажется, куда конструктивнее обсуждать вот эти принципы, а не обсуждать в публичном пространстве неординарные предложения по проведению экономической политики", — заключил Колычев.

Игорь ЗУБКОВ

