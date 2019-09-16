16.09.2019 09:10 337

Как выяснил Forbes, причиной сокращения прибыли Альфа-банка в 2,5 раза стали резервы по кредитам структурам экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, который сейчас находится под домашним арестом — его обвиняют в хищении 290 млрд рублей.

В первом полугодии 2019 года прибыль группы Альфа-банка (ABH Financial Limited, в которую входят «Альфа-Банк», ABH Financial и их «дочки») сократилась в 2,6 раза в годовом выражении — с $658 млн до $249 млн, следовало из отчетности группы, опубликованной 22 августа. Прибыль упала в том числе из-за больших резервов, созданных банком, говорил в день публикации отчетности финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов. В первом полугодии резервы банковской группы выросли в 20 раз — банк зарезервировал $447 млн против $23 млн за тот же период 2018 года.

«Весь резерв банк создал под несколько крупных корпоративных клиентов – их больше одного, но меньше 10, и эти заемщики не связаны между собой», — говорил тогда Чухлов журналистам. Назвать заемщиков Чухлов отказался, ссылаясь на то, что эти клиенты могут снова начать платить.

Forbes выяснил, что этими заемщиками являются структуры бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина, который сейчас находится под домашним арестом по уголовному обвинению. На эти структуры приходится большая часть резервов. Об этом Forbes рассказали два собеседника из структур «Альфа-Групп» и собеседник, знакомый с деталями бизнеса «Альфы». Долг структур Хотина перед банком составляет $660 млн.

«Хотин давний клиент Альфа-банка — кредитуется в нем с нулевых, рассказывал Forbes собеседник, работавший в банке. — Но когда банк «Югра» начал расти как на дрожжах, банк поставил перед собой задачу снижать риск на клиента». В 2014 году кредитный лимит в Альфа-банке у Хотина составлял $1 млрд, писала газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник и Михаила Фридмана.

У Хотина помимо банка «Югра» были активы в сфере недвижимости и нефтяные активы — доля в Exikkion Energy и НК «Дулисьма». Альфа-банк кредитовал структуры Алексея Хотина только под залог недвижимости, которую считал более качественным активом, чем нефтяной бизнес, говорил собеседник Forbes в Альфа-банке. «Задолженность в значительной степени обеспечена залогом недвижимости» — сказали в пресс-службе Альфа-банка. Среди объектов в залоге — бизнес-центр «Агат» на Большой Семеновской улице, бизнес-центр «Cherry Tower», ТРЦ «Черемушки», ТЦ «Филион» и другие.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» летом 2017 года. Через три месяца Альфа-банк подал иск к Хотину на общую сумму $700 млн, но после стороны заключили мировое соглашение. После банкротства «Югры» выяснилось, что дыра в банке составила 161 млрд рублей, а 98% были выданы связанным с акционерам структурам и перестали обслуживаться.

ЦБ пришлось шесть раз обращаться с просьбой к следователям обратить на Хотина внимание, но задержан и отправлен под домашний арест он был только в апреле 2019 года. Следствие предъявило ему обвинение в растрате 7,5 млрд рублей, но в сентябре сумма увеличилась до 290 млрд рублей.

Через месяц после задержания Хотина Альфа-банк подал против него пять исков в Мещанский районный суд Москвы, писал РБК. Структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года, сообщила Forbes пресс-служба банка.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Елена БЕРЕЗАНСКАЯ, Forbes Staff, Елена ТОФАНЮК, Forbes Staff

