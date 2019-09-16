16.09.2019 09:30 211

Банки категорически против создания саморегулируемой организации (СРО), которая, по замыслу ЦБ, необходима для подготовки и внедрения стандартов взаимодействия с потребителями финуслуг. Совет одной из банковских ассоциаций — АРБ — уже единогласно высказался по этому поводу. В ходе XVII Международного банковского форума в Сочи решение должны были принять участники совета другой ассоциации — «Россия», но в итоге они даже не стали голосовать по этому вопросу. Это «Известиям» подтвердили председатель совета Анатолий Аксаков и президент ассоциации Георгий Лунтовский. Однако, как рассказали «Известиям» источники, близкие к банковскому объединению и ЦБ, кредитные организации, входящие в ассоциацию «Россия», также категорически не согласны создавать СРО.

Банки должны создать саморегулируемую организацию для подготовки стандартов по взаимодействию с потребителями финуслуг — об этом в начале июля заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. В противном случае Центробанк напишет эти правила сам. На данный момент из всех участников финансового рынка СРО не имеют только кредитные организации. Этот вопрос долго не поднимался, пока в России не начал развиваться поведенческий надзор, который в том числе предполагает установление правил продажи финансовых продуктов и защиты интересов их потребителей. Подобные стандарты уже приняты страховщиками и участниками рынка МФО.

Банки, учитывая их долю на финансовом рынке, занимают первое место по количеству претензий со стороны потребителей. Это подтвердила и статистика, которую Центробанк опубликовал в начале августа. Так, более половины жалоб (57,5%, или 74 тыс.), поступивших в Банк России в первом полугодии 2019-го, традиционно пришлось на кредитные организации.

В июле председатель ЦБ не обозначила срок, когда кредитные организации должны определиться с позицией по вопросу СРО. Но, как рассказали «Известиям» несколько источников, близких к банковским ассоциациям, принятия решения регулятор ожидал к середине сентября. В частности, «Россия» планировала провести голосование в ходе Международного банковского форума в Сочи. Совет ассоциации собрался в пятницу, однако голосования так и не случилось. Банкиры выступили категорически против создания СРО, рассказали собеседники «Известий», знакомые с ходом мероприятия.

Всё сами

Переубедить кредитные организации не смог и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, который выступил с яркой речью на одной из сессий форума, объяснив собравшимся преимущества самостоятельного решения. Правда, собеседники «Известий» утверждают, что в ходе мероприятия Сергей Швецов должен был представить последнюю редакцию законопроекта о банковском СРО, который разработал регулятор. Но этого не произошло. Сейчас для ЦБ важно получить принципиальное согласие от банкиров.

— Процесс обсуждений внутри ассоциации шел вполне спокойно, — рассказал собеседник «Известий», близкий к ассоциации «Россия». — Но с момента форума в Петербурге к банкам постепенно приходило понимание всех последствий.

Он пояснил, что к моменту голосования кредитные организации, просчитав свои издержки, временные затраты и риски, поняли: создание СРО — мероприятие более проблемное, чем норматив ЦБ (например, инструкция).

Источник, близкий к Центробанку, имеет другое объяснение негативного отношения к саморегулированию со стороны кредитных организаций.

— По моей информации, главными противниками СРО являются акционеры банков, поскольку не хотят получить вместо лоббиста в лице ассоциации фактически «маленького помощника ЦБ», — рассказал он.

Контра без про

Почему банки выступают против создания СРО? На это есть официальная позиция, высказанная руководителями ассоциации «Россия»: «нужно хорошо обдумать, зачем нужна саморегулируемая организация — только ли для создания стандартов, или у ЦБ есть иные планы».

В ходе сессии на форуме в Сочи Георгий Лунтовский привел результаты опроса банкиров. Среди главных причин неприятия идеи создания саморегулируемой организации — «пересечение функций СРО с надзорными ведомствами (Банк России, Роспотребнадзор), дополнительные административные и финансовые издержки, отсутствие реальных механизмов воздействия на поведение банков в отличие от практики нормативного регулирования, функции СРО по контролю за деятельностью банков не позволят в полной мере реализовать задачи продвижения и защиты интересов банков».

— Помимо финансовых издержек, банкам придется два–три года потратить на юридическую деятельность по созданию СРО и стандартов, базового и внутреннего, — уточнил один из собеседников «Известий».

Но это лишь вершина айсберга. В нижней его части — многочисленные доводы, оглашать которые официально банкиры избегают. Больше всего представителей кредитных организаций беспокоит вопрос наделения СРО надзорными функциями. Однако о них пока даже нет речи, заявил Сергей Швецов, отвечая на вопрос «Известий».

— Пока, судя по нашим переговорам, банки на надзор со стороны СРО вообще не готовы. Сейчас речь идет об их готовности или неготовности к тому, чтобы участвовать в создании стандартов. Прежде всего, профинансировать их, — отметил он.

По словам источника «Известий», который знаком с содержанием законопроекта, в последнем его варианте предполагается такой вариант: первые два года соблюдение стандарта будет контролировать Центробанк, а потом надзор всё же перейдет к СРО. Впрочем, как отметил Сергей Швецов, есть «развилки», которые обсуждаются.

Есть и еще один момент, который чрезвычайно беспокоит банкиров. При выявлении многочисленных нарушений СРО должна исключить участника из своих рядов. А это влечет за собой отзыв лицензии, поскольку, когда на рынке появляется саморегулируемая организация, членство в ней обязательно. Создавать СРО и получить лицензионный риск однозначно не входит в планы любого участника финрынка.

Без дедлайна

Идеальным завершением дискуссии банки видят создание норматива ЦБ с правилами взаимодействия с потребителями финансовых услуг. Но это не устраивает сам Центробанк. По замечанию первого зампреда Банка России, этику трудно прописать в нормативном акте. Но банкиры усматривают в настойчивом стремлении регулятора продвинуть СРО другое.

— ЦБ удобно переложить это на кредитные организации, поскольку сейчас поведенческий надзор не утвержден законодательно. И если Центробанк хочет его развивать, нужно вносить соответствующий законопроект. Не факт, что его примут, — пояснил собеседник «Известий», близкий к ассоциации «Россия».

Собеседник «Известий», близкий к Центробанку, утверждает, что для регулятора важно доработать документ в ходе обсуждения с кредитными организациями. В любом случае процесс переговоров быстрым и легким не будет. Как заявил Сергей Швецов, дедлайнов не установлено, но не будет и патовой ситуации — если кредитные организации не создадут СРО, то это сделает регулятор.

Анна КАЛЕДИНА

