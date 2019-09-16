16.09.2019 09:40 200

Банк России готовит нормативную базу для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили возможность инвестировать пенсионные средства в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) в рамках отдельной категории активов, сообщает «Коммерсант».

В ЦБ уточнили, что сейчас «инвестирование пенсионных накоплений НПФ в ИЦБ допускается в рамках 10% рискового лимита при условии их соответствия регуляторным требованиям», а в плане нормативной базы «разрабатываются новые требования к инвестированию пенсионных резервов». ИЦБ находятся в этой категории портфеля, так как по ним не определен денежный поток из-за возможности досрочного погашения ипотечных кредитов.

Установление лимита для таких бондов в 10% позволит НПФ купить их на сумму более чем 0,25 трлн рублей. В «ДОМ.РФ» обосновывают обсуждение выделения особого лимита для ИЦБ, в частности, «заинтересованностью большинства НПФ в увеличении инвестиций в ИЦБ «ДОМ.РФ».

НПФ не подтвердили заинтересованность в отдельном лимите для ИЦБ и значительном росте вложений в эти облигации. По словам представителей фондов, ИЦБ лучше отнести к высокорисковым из-за процентного риска и риска ликвидности. Инструмент является волатильным и низколиквидным, не дает достаточной премии к государственным облигациям, добавили в НПФ.