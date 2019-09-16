16.09.2019 10:00 194

В Москве вынесен приговор группе обнальщиков, через фирмы которых, по версии следствия, сотрудницы Росимущества похитили со счетов своего ведомства более 154 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Все фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Предприниматель Станислав Курицкий приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Его подельники Елена Попова и Дмитрий Рапопорт получили условные сроки. Решение в отношении предполагаемого организатора криминальной схемы Андрея Южакова суд не смог принять из-за нарушений норм УПК, препятствующих вынесению приговора. Материалы были возвращены в прокуратуру.

Услугами фирм Южакова пользовались некоторые сотрудники территориального управления Росимущества по Московской области, которое возглавляла Елена Паткина. Подписи бывших бухгалтеров управления Росимущества Натальи Нугаевой и Марины Чичериной стояли на изъятых во время обысков у Южакова документах о перечислении денег на счета его фирм. Нугаеву в особом порядке приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

По данным следствия, обналичивались средства с так называемого балансового счета Росимущества. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги сотрудники между собой называли «бесхозными». В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.