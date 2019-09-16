16.09.2019 10:10 315

Forbes представляет рейтинг 200 крупнейших частных компаний. Второй год подряд лучшие результаты у производителей угля и строителей.

Темпы роста российской экономики достигли в 2018 году рекордных за шесть лет 2,3%, несмотря на ужесточение международных санкций и давление на финансовые рынки. Экономику поддержали высокие цены на нефть, увеличение экспорта, реализация ряда крупных энергетических проектов и чемпионат мира по футболу, говорится в очередном докладе Всемирного банка. По данным Forbes, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 22,2%, до 43,7 трлн рублей.

Из 200 участников рейтинга лишь 19 показали отрицательный результат по сравнению с прошлым годом. Первое место, как всегда, с большим отрывом занимает «Лукойл» — его выручка 8 трлн рублей более чем в четыре раза превышает выручку «Сургутнефтегаза», который оказался на второй строчке, потеснив X5 Retail Group. В топ-5 также вошли «Магнит» (4-е место) и «Татнефть».

Негосударственных нефтяных компаний осталось мало — в рейтинге их всего 15, но на них приходится 30% совокупной выручки всех участников. Почти все они показали большой рост — среднее изменение выручки по сектору — 33%. Лучший результат (плюс 62%) у «Нефтисы» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева).

Самый большой рост, в среднем на 60,2%, как и прошлом году, продемонстрировали угольные компании — цены на уголь в 2018-м продолжали расти и за год в среднем выросли на 10%. Больше всего, на 143%, выросла выручка «Сибирского антрацита» Дмитрия Босова, в частности за счет объединения ряда компаний в холдинг.

На втором месте со средним ростом 40,8% оказались строители. 2018 год стал рекордным по продажам квартир, компании готовились к переменам (к переходу на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия) и старались продать как можно больше. Лидером роста стал «Инград» Романа Авдеева. Его выручка увеличилась на 251%, до 53 млрд рублей. В результате объединения с компанией ОПИН в 2017 году «Инград» получил много земли, запустил новые проекты и в 2018-м начал активные продажи.

В других секторах картина такая: лесная промышленность — средний рост выручки 36,8%, IT — 24%, машиностроение — 22,2%, транспорт и химпром — по 21,5%, торговля — 19,8%, нефтехимия — 16,8%, металлургия — 16%, финансы — 15,9%, агропром — 15,3%, фармацевтика — 14,8%, электроэнергетика — 5,8%, телекоммуникации — 5,3% и туризм — 3,7%.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

В списке компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за 2018 год. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, для страховых компаний — суммированием чистых страховых премий и процентных доходов. Предпочтение отдано данным по МСФО. Годом основания компании считается год приватизации или создания частной компании. За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Сведения о выручке сверены с данными об экономической деятельности и оценками аналитиков. Если в качестве итоговой цифры взята расчетная оценка (при отсутствии официальных данных), это указано в таблице.



Елена БЕРЕЗАНСКАЯ, Forbes Staff

