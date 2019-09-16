16.09.2019 10:40 420

В пятерку самых быстро растущих компаний рейтинга Forbes попали московские строители и экспортеры угля и зерна.

В ежегодном рейтинге 200 крупнейших частных компаний России есть компании, темпы роста выручки которых за 2018 год или были трехзначными, или вплотную к этому приблизились.

Среди них оказались две компании, которые строят жилье в столичном регионе. Кроме того, в пятерку попали две угледобывающие компании — по итогам 2018 года экспортные поставки угля из России выросли на 20 млн т, при этом цены на коксующийся уголь сохранялись на экстремально высоком уровне из-за сокращения экспорта из Австралии.

В список рекордсменов по росту выручки попала одна компания, занимающаяся производством растительного масла и экспортом российского зерна. Связано это в первую очередь c тем, что в сельскохозяйственном году, который завершился 30 июня 2018 года, Россия собрала рекордный урожай зерна (135,4 млн т) и экспортировала более 40 млн т пшеницы.

Андрей ЗЛОБИН, Forbes Staff

