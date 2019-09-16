16.09.2019 10:50 227

Восемь российских банки были атакованы хакерами из Бразилии, сообщает «Коммерсант». Как пояснил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев, хакерская атака на российские банки из Бразилии, о факте которой стало известно 12 сентября, шла несколько месяцев.

Злоумышленники выясняли первые шесть цифр номера банковской карты (БИН), используемые для идентификации в платежных системах, и методом перебора пытались сгенерировать оставшиеся для списания средств. Банки попросили помощи у регулятора.

По словам Сычева, бразильские коллеги проблему решили. Финансовых потерь у российских банков из-за атаки не было.

По мнению экспертов, это не значит, что банкам не был нанесен ущерб, — атаки, связанные с перебором карт, могут привести к существенным затратам у эквайера и эмитента, так как неуспешные авторизации также оплачиваются согласно тарифам платежных систем. Можно предположить, что российским банкам, ставшим жертвами киберпреступников, пришлось потратить на комиссии сотни тысяч долларов.