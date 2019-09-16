Рубль достиг максимума с июля к доллару за счет дорожающей нефти

Рубль в понедельник достиг максимума к доллару с июля за счет резкого роста цен на нефть после атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в выходные, спровоцировавших опасения о падении мирового предложения.

К 11.37 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,01, и российская валюта набирает около 0,5% от уровней предыдущего биржевого закрытия, ранее достигнув максимума с 31 июля на уровне 63,58.

К евро рубль дорожает на 0,7%, и котировки вблизи 70,81.

Цены на нефть резко выросли в понедельник, при этом эталон Brent показал рекордный внутридневной подъем со времен войны в Персидском заливе в 1991 году после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в субботу, которые привели к сокращению объема мирового предложения примерно на 5%.

Министр энергетики России Александр Новак в понедельник сказал, что коммерческих запасов нефти в мире достаточно, чтобы компенсировать снижение добычи в Саудовской Аравии после субботних нападений.

Акции Роснефти при открытии торгов выросли более чем на 3%, бумаги Лукойла подорожали на 3%.

Российские фондовые индексы также выросли.

Индекс Московской биржи прибавил 0,99% до 2.819,51 пункта, индекс РТС — 1,31% до 1.386,95 пункта.

Габриэль ТЕТРО-ФАРБЕР и Анна РЖЕВКИНА при участии Антона КОЛОДЯЖНОГО. Перевела Марина БОБРОВА