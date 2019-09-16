16.09.2019 17:00 287

При переходе на четырехдневную рабочую неделю рабочий день должен будет длиться десять часов, что будет крайне тяжело для работников, рассказал "РГ" профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

"Если же говорить не о перераспределении, а о сокращении рабочего времени с 40 часов в неделю до 32 (четыре рабочих дня по восемь часов каждый), то этого наша страна позволить себе в данный момент не сможет. Более того, это будет противоречить целям и задачам, озвученным правительством и президентом, по выходу наших предприятий на мировые рынки и увеличению объема производимой продукции, поскольку производительность труда в России в полтора-два раза ниже, чем в странах Европы и США. И касается это предприятий во всех сферах экономики", — продолжил он.

Кроме того, при сокращении рабочего времени в условиях не растущей или слабо растущей производительности труда придется увеличивать численность занятых, чтобы сохранить или нарастить объемы производства. А учитывая, что в России низкая безработица, придется больше привлекать иностранных работников, что может повлечь снижение средней по рынку труда зарплаты, добавил эксперт.

Напомним, ранее газета "Известия " сообщила, что в ближайшее время в Минтруде пройдет совещание, где планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях. При этом конкретных параметров перехода пока нет.

В Минтруде России отказались комментировать эту информация.

Марина ГУСЕНКО