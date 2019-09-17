17.09.2019 08:00 184

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- Понедельник, 16 сентября, начался с бурного роста цен на нефть и укрепления рубля. Нефть на открытии взлетела почти на 10%, превысив 67 долларов за баррель, хотя потом в течение дня ушла вниз до 65 долларов за баррель, а доллар и евро на открытии по отношению к рублю резко пошли вниз. Что будет дальше?

Напомним, что резкий скачок цены на нефть вверх стал результатом атаки беспилотников , совершенной, вероятнее всего, йеменскими повстанцами-хуситами, на крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии, где произошли взрывы и пожары. Добыча нефти на пострадавшем месторождении Хурайс и работа пострадавшего НПЗ остановлена.

По информации Al Jazeera, восстановление НПЗ займет месяцы, а Саудовская Аравия в итоге может сократить добычу нефти до полного восстановления вышедших из строя производственных мощностей более чем на 5 миллионов баррелей в сутки, что в разы больше, чем всё сокращение добычи, предусмотренное соглашением "ОПЕК+".

На этой неделе динамика рубля, безусловно, может зависеть от цены на нефть и дальнейшего развития ближневосточных событий. Если жесткая риторика со стороны властей США в адрес Ирана , традиционно поддерживающего йеменских повстанцев, до конца недели усилится, то в цены на нефть будет закладываться военная премия. По оценкам ИАЦ "Альпари", мы можем увидеть рост нефти вплоть до 69-70 долларов за баррель Brent, что может опустить курс доллара к рублю ниже 63 рублей, а курс евро — ниже 70 рублей.

Бурный рост цен на нефть немного уводит на второй план другое важное событие этой недели — объявление Федеральной резервной системой США решения по процентной ставке в среду, 18 сентября.

Мы полагаем, что процентная ставка будет понижена снова на 25 базисных пунктов, новый коридор процентных ставок в США может составить 1,75-2 процента. Курс доллара может отреагировать снижением на это решение, если только глава ФРС Джером Пауэлл не сделает какого-либо неожиданного заявления, например, что снижение процентных ставок — это ненадолго.

Мы также полагаем, что президент Трамп на фоне возможной эскалации ближневосточного конфликта может приглушить антикитайскую риторику и усилить антииранскую. Любое смягчение риторики властей США в адрес Китая может восприниматься мировыми финансовыми рынками положительно.

На этой неделе мы увидим доллар по 63 рубля, евро — на уровне 70 рублей. До конца сентября доллар может торговаться в рамках 63-66 рублей, а евро — в диапазоне 70-74 рублей.

Георгий ПАНИН

