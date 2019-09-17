17.09.2019 08:20 169

Аналитики "Авито Работа", проанализировали поисковые запросы на этом сайте и выяснили, что в первом полугодии текущего года россиян больше всего интересовали профессии электрика, сварщика и разнорабочего (результаты есть в "РГ").

Также люди интересовались профессиями продавца, уборщицы, администратора, сантехника, парикмахера, водителя категории Е и охранника.

Причем запросов "электрик" за год стало больше почти на 10 процентов, "сварщик" — на два процента, "разнорабочий" — на 15 процентов.

Однако наибольшая динамика по сравнению с прошлым годом была зафиксирована по другим профессиям. Вакансией "сантехник" стали интересоваться на 22 процента чаще, "охранник" — на 20 процентов, "водитель категории Е" — на 19 процентов. В крупнейших городах первое место по числу запросов занимает профессия водителя.

Причем запросов "электрик" за год стало больше почти на 10 процентов, "сварщик" — на два процента, "разнорабочий" — на 15 процентов.

Однако наибольшая динамика по сравнению с прошлым годом была зафиксирована по другим профессиям. Вакансией "сантехник" стали интересоваться на 22 процента чаще, "охранник" — на 20 процентов, "водитель категории Е" — на 19 процентов. В крупнейших городах первое место по числу запросов занимает профессия водителя.

Марина ГУСЕНКО

