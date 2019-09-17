17.09.2019 09:10 153

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей «Восток Ойлу», сообщает «Коммерсант». Так, опасаясь возникновения выпадающих доходов бюджета, Минфин добивался того, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. Сечин обвинил Минфин в непоследовательности и субъективности.

По словам главы «Роснефти», Минфин и лично первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов готовы поддержать инвестиционные газовые проекты в отличие от «Восток Ойла», несмотря «на схожесть условий». Этим проектам Минфин готов предоставить и налоговые льготы, и средства ФНБ, подчеркивает Сечин.

Также Игорь Сечин отмечает в письме, что подход Минфина к мораторию на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на «Восток Ойл». Инвентаризация охватывает запасы, которые уже поставлены на баланс и на которые уже действуют льготы, а большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки. В действующей фискальной системе и с учетом высокой стоимости проектного финансирования «Восток Ойл» нерентабелен, считает Сечин.

По мнению Дмитрия Маринченко из Fitch, «Восток Ойл» — масштабный и амбициозный проект. В теории бюджет в долгосрочном плане должен от него только выиграть, но дополнительное льготирование уже действующих месторождений фактически означает принятие бюджетом значительной части рисков, в том числе геологических и ценовых, поэтому, отмечает аналитик, неудивительно, что Минфин в этом вопросе занял осторожную позицию.