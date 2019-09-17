Минфин решил перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

17.09.2019 13:00 292

Новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года.

Эта дата указана в уведомлении Минфина о начале разработки поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которое размещено на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что при новой системе люди будут финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода, а государство при этому будет оказывать некую стимулирующую поддержку. Пока же люди мало участвуют в формировании будущего пенсионного дохода.

Уведомление сейчас проходит общественное обсуждение, которое продлится до 30 сентября. Скорее всего, по истечению этого срока будет представлен текст самого законопроекта. Пока его подробности неизвестны.

Марина ГУСЕНКО