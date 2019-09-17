17.09.2019 14:00 285

С точки зрения безопасности мессенджер Telegram превосходит WhatsApp, хотя гарантирующих абсолютную безопасность средств коммуникации пока не существует, заявил «РИА Новости» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет. Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал Песков.

В то же время спецпредставитель президента отметил, что сам он пользуется обоими мессенджерами.

Накануне, 16 сентября, получивший убежище в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование Telegram и WhatsApp небезопасным для высокопоставленных чиновников.

«Если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка... Не используйте WhatsApp или Telegram, если у вас есть альтернатива», — сказал Сноуден в интервью радиостанции France Inter.

В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать Telegram в России. У ФСБ были претензии к мессенджеру, так как он не предоставил ключи дешифрования сообщений пользователей. С весны 2018 года Роскомнадзор ведет блокировку IP-адресов, используемых мессенджером. Несмотря на это, Telegram остается доступным на территории России как с мобильных устройств, так и с компьютеров.

Песков во вторник отметил, что ему известно о ведущихся в России работах по созданию отечественных мессенджеров, но пока он не слышал о готовом для внедрения решении.

«Решения, которое сейчас уже было бы готово для внедрения, даже для того, чтобы просто рекомендовать всем госслужащим, я не видел, мне о таком неизвестно... Проблема в том, что безопасность должна соседствовать с удобством, это уже значительно сложнее сделать», — пояснил спецпредставитель президента.

Евгений КАЛЮКОВ