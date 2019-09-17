17.09.2019 15:00 261

В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие». Полиция объявила в городе план «Перехват», сообщает местное издание «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Инцидент произошел во вторник в 10:50 по местному времени (08:50 мск). Неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил из банка деньги. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Введен комплекс специальных мероприятий, устанавливаются личность и местонахождение подозреваемого.

В пресс-службе тюменского отделения банка «Открытие» подтвердили изданию, что в результате вооруженного нападения неизвестный похитил 1,2 млн руб. и скрылся с места происшествия. Сейчас в отделении банка проводятся следственные мероприятия. Никто из сотрудников банка не пострадал.