17.09.2019 16:00 350

Минфин и Минэкономразвития хотят направить средства Фонда национального благосостояния на поддержку экономики. ЦБ же предложил не тратить средства фонда, а вместо этого изменить бюджетное правило, по которому в фонд поступают деньги. Для инвесторов это худший сценарий, подрывающий доверие к политике властей, считают экономисты.

В правительстве вот уже несколько месяцев ведутся споры о том, как распорядиться свободными средствами Фонда национального благосостояния. По Бюджетному кодексу, их можно тратить после того, как ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП. Произойдет это в следующем году, а в конце года ликвидная часть фонда достигнет 6% или 6,5 трлн рублей, заявила 16 сентября первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко (цитата по «Прайм»).

Минфин предлагает направить деньги инфраструктурные проекты внутри страны, Минэкономразвития — на поддержку несырьевого экспорта. ЦБ же в этом споре придерживается консервативной позиции и предлагает не расходовать средства ФНБ, а вместо этого изменить цену отсечения по цене на нефть, заложенной в бюджетное правило. С таким предложением глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на прошлой неделе на Международном банковском форуме а Сочи. Регулятор считает, что в таком случае воздействие на экономику будет нейтральным.

Сейчас в Фонд направляются сверхдоходы от продажи нефти дороже $41,6 за баррель. Набиуллина предлагает ее поднять.

Но для иностранных инвесторов изменение цены отсечения в бюджетном правиле — худший вариант решения вопроса об использовании средств ФНБ, сказала на встрече с журналистами главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитал» Софья Донец. «Для инвесторов, с которыми мы общаемся, это был бы худший сигнал. Лучше расходовать средства ФНБ», — говорит она.

По ее словам, сохранение фиксированного бюджетного правила — это очень важный сигнал для внешних инвесторов, и пересмотр цены отсечения станет для них плохой новостью. Для инвесторов важна предсказуемость, а изменение правила будет говорить о непредсказуемости политики властей, подчеркнула экономист.

«За эту цену отсечения столько бились. Она была установлена с расчетом на то, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость финансов. Для изменения же нужны сильные предпосылки, их пока нет. Если бы нефть была по $120, тогда можно было бы об этом говорить», — заключает Донец.

Изменение бюджетного правила – и правда не лучший вариант решения проблемы, если рассуждать с точки зрения иностранных инвесторов, соглашается главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский. Однако, по его словам, проблему экономического роста также надо как-то решать и увеличение бюджетных расходов могло бы стать выходом из ситуации. «Инвесторам, конечно, не понравится изменение бюджетного правила, но, я думаю, они смогут понять, зачем это делается. Многое зависит от того, на что будут потрачены освободившиеся средства в таком случае», — добавляет он.

На прошлой неделе первый вице-премьер Антон Силуанов заявил журналистам, что в правительстве уже договорились о правилах инвестирования средств ФНБ — эти деньги могут быть вложены в проекты внутри страны. В частности, в проекты в области нефтехимии и сжижения газа. В качестве примера он назвал проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ» и проект «Газпрома в «Усть-Луге». Также он назвал «правильным» возможность предоставлять кредиты за счет ФНБ иностранным покупателям российского экспорта и заместить госкредиты российским госкомпаниям.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

