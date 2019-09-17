17.09.2019 17:00 359

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает создать федеральную базу данных, в которой будут содержаться ФИО гражданина, даты и места его рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и сведения о семейном положении.

База будет строиться на основе данных МВД, Минобороны, Минобрнауки и Федеральной налоговой службы. ФНС также станет оператором ресурса. В случае принятия закон будет действовать с 1 января 2022 года. Переходный период предусмотрен до 31 декабря 2025 года.

Уточняется, что нововведение нацелено на борьбу с мошенничеством при получении соцподдержки и уплате налогов, ресурс также позволит повысить собираемость налогов в бюджеты всех уровней.

В начале июля в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение понятия «единый цифровой профиль» граждан. Согласно документу, правительство получит право определять порядок использования сведений из цифрового профиля.