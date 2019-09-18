18.09.2019 08:00 140

В Крыму запустят снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. По его словам, реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности. В ее рамках для Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность «кэшаута» в магазинах. Сроки старта мероприятия зависят от того, когда банки – участники эксперимента будут к нему готовы. Услуга на полуострове будет востребована, поскольку в Крыму не представлена банкоматная сеть большинства российских банков, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Отдельная карта

Эксперимент по повышению финансовой доступности весной было решено распространить на юг России, сказал Михаил Мамута. Крым — такая же часть макрорегиона, как и остальные субъекты, поэтому каких-либо оговорок здесь не будет. На полуострове действует эквайринг, принимаются карты, в том числе международных платежных систем, поэтому особых сложностей с реализацией проекта по снятию наличных на кассах возникнуть не должно, заявил «Известиям» глава службы по защите прав потребителей ЦБ.

По его словам, сроки запуска этой услуги будут зависеть от кредитных организаций. Для Крыма разработана отдельная «дорожная карта», отметил Михаил Мамута.

Эксперимент по снятию наличных на кассах в настоящий момент проводится в нескольких регионах. В нем участвует ряд российских банков, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк и Ак Барс. «Известия» обратились к этим кредитным организациям с вопросом, планируют ли они запустить услугу в Крыму. В Сбербанке отказались от комментариев. В остальных организациях вопросы про полуостров проигнорировали.

Сейчас на полуострове работают семь банков. В их число входят «Севастопольский Морской Банк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ), Генбанк и «Индустриальный Сберегательный Банк». Все они находятся под санкциями. Другие российские банки в Крыму не представлены: на полуострове нет ни отделений, ни банкоматов остальных кредитных организаций.

Наличный платеж

Жители Крыма ограничены в возможности снятия наличных из-за недостаточно разветвленной сети банкоматов, полагает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Поэтому услуга по «обналичке» на кассах магазинов будет у населения востребована, уверен он. Кроме этого, по его словам, значительный объем покупок на полуострове осуществляется за наличные, поскольку там в основном работают небольшие розничные магазины.

По данным ЦБ за первый квартал 2019 года, в Республике Крым действует 1265 банкоматов с функцией выдачи наличных. По этому показателю полуостров находится на 28-м месте среди российских регионов.

Безналичные платежи распространены прежде всего в городах-миллионниках и крупных сетях, полагает глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По его словам, в Крыму из крупных игроков представлены только METRO Cash and Carry и «Спортмастер». Поэтому в регионе спрос на наличку действительно высокий, считает он. Кроме этого, полуостров — это туристический субъект. В этой сфере бизнеса в Крыму велика доля частного сектора, который почти не принимает безналичные платежи.

Безналичная плоскость

Впрочем, маловероятно, что как сами банки, так и ЦБ будут форсировать внедрение этой услуги на полуострове, полагает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Они стремятся перевести платежи в безналичную плоскость: так проще составлять отчетность, регулировать и контролировать рынок, пояснил эксперт.

Возможность запуска дополнительных сервисов по снятию наличных на кассах магазинов РНКБ планирует рассмотреть после анализа опыта внедрения подобных услуг в других регионах, сообщили «Известиям» в банке. На сегодняшний день приоритет организации — это скорее увеличение доли безналичных расчетов на полуострове, в том числе за счет расширения сети платежных терминалов в торгово-сервисных точках. Сейчас сеть банка насчитывает более 20 тыс. устройств.

В Банке России на вопрос «Известий» о темпах реализации проекта по снятию наличных на кассах в магазинах сообщили, что этот сервис предполагается распространять в сельских и малых населенных пунктах, на отдаленных территориях, так как именно там больше всего ощущается дефицит финансовых услуг и сложно достичь рентабельности классических банковских отделений. Оценивать его итоги можно будет после завершения пилотных проектов, уточнили там.

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт, писали ранее «Известия». Пока пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка». Операция будет возможна только при совершении покупки, а тестирование планируется провести в районах с нехваткой банкоматов.

Карта пошла

После введения антироссийских санкций у жителей Крыма возникли сложности при совершении платежей. Международные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать свои карты на полуострове. Тогда клиенты крымских банков не могли пользоваться карточками за пределами этого региона, а владельцы «пластика» российских банков не могли снимать деньги на полуострове.

Для того чтобы преодолеть последствия санкций, Россия в сжатые сроки разработала и запустила собственную платежную систему. С 1 апреля 2015 года заработала НСПК, которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки транзакций по пластиковым картам.

Чтобы работать в РФ, международным системам пришлось проводить платежи внутри России, тогда как раньше информация о транзакциях обрабатывалась в процессинговых центрах за пределами страны, объяснял ранее глава НСПК Владимир Комлев. Это позволило жителям Крыма продолжать пользоваться картами Visa и MasterCard, которые выпущены российскими банками. Сейчас оплата инструментами этих платежных систем производится свободно.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

