18.09.2019 08:10 143

Начиная с 25 сентября, многодетные граждане могут обращаться в банки с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ДОМА.РФ (Единый институт развития в жилищной сфере), который является оператором программы.

25 сентября — дата вступления в силу постановления правительства, регламентирующего процедуру выплат.

Государственная программа действует для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий или последующие дети. Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Для получения поддержки заемщики должны обращаться в банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита необходимо приложить документы, предусмотренные условиями программы (документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома).

После предварительной проверки комплект документов будет направлен кредитором на рассмотрение в ДОМ.РФ. При соответствии заявки условиям программы ДОМ.РФ будет перечислять денежные средства на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита.

Юлия КРИВОШАПКО