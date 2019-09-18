18.09.2019 10:00 380

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, которые прошли процедуру личного банкротства.

"Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются, — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли".

За год суды освободили банкротов от долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей

Он подчеркивает, что процедура банкротства физлица предусматривает достаточно жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, будет взыскано, но от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

Например, по данным Судебного департамента за год были признаны банкротами 41,8 тысячи граждан. После всех процедур с банкротов было списано 153,7 миллиарда долговых рублей. Причем дела 18,5 тысячи были закрыты в связи с полным отсутствием имущества, то есть кредиторы не получили с них ни копейки.

"Между тем процедура банкротства пока не предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым недоимки могут быть признаны безнадежными, — рассказал Владимир Груздев. — Законопроект исправляет ситуацию: в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам и т.п.".

По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

Владислав КУЛИКОВ

