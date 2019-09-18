18.09.2019 10:30 248

Контролируемая ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, присоединившимся к Системе быстрых платежей (СБП), новый способ заработка — подключать к системе за деньги те кредитные организации, которым самостоятельно это сделать сложно, рассказали РБК три источника на платежном рынке.

Согласно принятому в этом году законодательству все системно значимые банки, в том числе крупнейший из них — Сбербанк, должны подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Тем, кто не успеет, грозят штрафные санкции. Для банков с базовой лицензией подключение необязательно.

Однако не все банки могут самостоятельно подключиться к системе, поэтому НСПК сейчас активно продвигает и обсуждает с банками модель, по которой одни банки будут подключаться к СБП через другие кредитные организации, сказал один из собеседников РБК. «НСПК делает ставку на то, что такая услуга станет дополнительным заработком к низким комиссиям за переводы, которыми довольны не все участники, и позволит банкам, способным подключать других игроков, больше зарабатывать с помощью СБП», — указал он. Обсуждение пока находится на начальном этапе, уточняет еще один источник РБК. По его словам, больше проблем у банков вызывает не подключение переводов между физлицами через СПБ, а платежи в адрес юридических лиц (их планируется использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах через QR-код).

НСПК заинтересована в подключении к системе любых участников рынка и допускает различные способы, соответствующие действующим нормативам, ответил представитель НСПК на вопрос РБК о возможности подключения к СБП через посредника.

Система быстрых платежей зимой 2019 года была запущена для переводов между розничными клиентами разных банков по номеру телефона. Оператором СБП является ЦБ, НСПК — ее операционный, платежный и клиринговый центр. Сейчас в системе участвует 18 банков, в том числе ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и др. На втором этапе СБП должна позволить россиянам оплачивать покупки в магазинах путем сканирования QR-кодов, пока технология тестируется. Комиссии для магазинов за прием платежей с помощью СБП установлены в несколько раз ниже, чем за прием оплаты по картам. По состоянию на начало июля россияне провели через СБП переводы на 10 млрд руб., говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в эфире телеканала «Россия 24».

Кто из банков готов оказывать новую услугу

Согласно правилам НСПК, банки могут подключаться к СБП через третьих провайдеров (TPP) — таким провайдером может стать банк, который уже является участником СБП, объясняет директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов. В банке «Авангард» уточнили, что такая возможность действительно предусмотрена правилами НСПК, но на практике она пока не реализована. На сайте системы в качестве TPP в настоящее время указаны четыре компании: среди них нет ни одного банка, но есть один участник СБП — РНКО «Платежный центр» (оператор системы денежных переводов «Золотая корона»). Таким способом «Золотая корона » подключила к СБП Совкомбанк.

Большинство банков — участников СБП, которые ответили на запрос РБК, заинтересованы в предоставлении услуги по подключению других кредитных организаций. О готовности стать банком-провайдером заявили QIWI Банк и СКБ-банк. Росбанк рассматривает инициативу, но примет решение, после того как будет более четко определена схема взаимодействия и изучен возможный спрос на этот сервис, отметила директор по инновациям Росбанка Ольга Махова. В банке «Русский стандарт» готовы обсуждать возможность участия в проекте. ВТБ и банк «Ак Барс» пока не получали от НСПК такого предложения: ВТБ готов в будущем к внедрению подобных проектов, «Ак Барс» также не исключил возможности выступить в роли банка-принципала, поскольку заинтересован в дополнительном доходе. Альфа-банк сообщил, что на текущий момент не рассматривает подобный формат взаимодействия с другими кредитными организациями.

Кому нужен банк-посредник

Крупные банки будут подключаться к СБП самостоятельно, а остальные, скорее всего, будут делать это через партнеров, предполагают в «Золотой короне». Такой услугой могут воспользоваться небольшие кредитные организации, у которых нет своего процессинга (обработка платежей, услуга часто оказывается банку сторонними компаниями), считает глава департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин, добавляя, что таким банкам сложно построить и обслуживать инфраструктуру, полностью удовлетворяющую всем требованиям для присоединения к СБП. Достаточным ИТ-ресурсом для интеграции с НСПК не обладают банки вне топ-100, считают в ВТБ.

Предложенная схема подключения к СБП будет интересна не менее 50–60% банков на рынке, прогнозирует руководитель направления эквайринга и электронной коммерции «Ак Барса» Ильназ Ситдиков.

Как подключиться к СБП через другой банк

Банк, желающий подключиться к СБП через посредника, должен заключить коммерческий договор с банком — участником системы на использование сервиса подключения. Банки могут подключать как полный комплекс переводов, осуществляющихся через систему, так и отдельные части, например c2b-переводы (от физлица юрлицу), говорит Копысов. Плату за свои услуги устанавливает банк-провайдер, она определяется в ходе переговоров, говорит технический директор «Золотой короны» Андрей Надточий. Схема вознаграждения за услугу не регламентирована НСПК и может быть различна: однократная плата за подключение плюс регулярная плата за обслуживание, лицензионная модель или участие в комиссии за транзакции, добавил глава департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин.

НСПК вышла к банкам с предложением подключать другие банки по двум причинам, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Во-первых, так повышаются шансы, что все банки подключатся в срок, во-вторых, это позволит банкам-провайдерам привлечь дополнительные доходы с помощью СБП. Но если доход будет зависеть от оборотов через СБП в банке-клиенте, то плата не будет высокой, прогнозирует эксперт, так как основные транзакции через СБП проходят в крупных банках, а на долю мелких игроков остается несущественная часть.

Сейчас сложно оценить, сколько банки смогут заработать на предоставлении посреднических услуг для СБП, отмечает старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова. Однако, по ее словам, предложенная модель позволяет всем ее участникам получить определенное денежное вознаграждение за свои услуги.

Евгения ЧЕРНЫШОВА