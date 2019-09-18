18.09.2019 15:00 221

«Восточный» потребует проверить эксперта, который проводил финансовую экспертизу стоимости пакета акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку в счет погашения кредита. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Накануне источники РБК и ТАСС сообщили, что, согласно заказанной следствием экспертизе, рыночная оценка акций компании, переданной банку, составляет $60 млн, или порядка 3,8 млрд руб. Как указывал источник РБК, с учетом ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции стоили 260 млн руб. Изначально следствие оценивало акции в 600 тыс. руб., а в самом банке указывали, что они стоили порядка 3 млрд руб.

Как отметили в «Восточном», выводы эксперта противоречат мнению аудиторов из «большой четверки» (Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG), а также выводам люксембургских юристов.

«Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн, не говоря уже о 3,8 млрд (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу», — заявили в банке.

Источник ТАСС отмечал, что выводы экспертизы подтверждают позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела.

«Восточный» в 2015 году заключил с «Первым коллекторским бюро» кредитные соглашения на 2,5 млрд руб. В феврале 2017 года банк обменял выданный ПКБ кредит на акции IFTG. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров и тот проголосовал за сделку.

Миноритарий и один из членов совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ, после чего в отношении Калви завели дело о мошенничестве в крупном размере. Следствие посчитало, что сделка была невыгодной из-за низкой стоимости акций.

Сам бизнесмен связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке — между Baring Vostok с одной стороны и «Финвижн» Артема Авитесяна с партнерами. До уголовного дела Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного», однако позднее по решению суда почти 10-процентный пакет акций банка перешел к «Финвижн».

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Наталия АНИСИМОВА