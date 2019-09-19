19.09.2019 08:00 169

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":



- Рубль проспал недолгий ренессанс на рынке нефти. За неделю он укрепился, с учетом вчерашней коррекции, всего на 1,3 процента, тогда как нефть Brent - на все 8 процентов.

Причины инертности рубля можно искать в запаздывании его реакции на внешние раздражители, сезонных факторах, а также в действиях ЦБ РФ в рамках пресловутого бюджетного правила.

История показывает, что тренды в нефти редко изламываются на полпути. История с нефтеочистными заводами в Саудовской Аравии, очевидно, прервала еще недавно казавшийся затяжным медвежий тренд и вернула черное золото примерно к середине его хрестоматийного диапазона — 60-70 долларов за баррель сорта Brent (диапазона, более-менее устраивающего всех).

Так что теперь путь к его верхней границе уже обусловлен снижением уровня бэквардации (запаздывании) во фьючерсах обоих ключевых сортов. Иными словами, коней на переправе не меняют.

И мы вновь акцентируем внимание на том, что фундаментальных оснований для панических настроений нет, хотя умеренно-негативные тенденции в российской валюте сохраняются. Пресловутое "бегство в качество", усиленное локальным повышенным спросом на наличную валюту внутри самих США, вызывает дальнейшее укрепление доллара на глобальных рынках, противоречащее вектору монетарной политики Федрезерва. Это делает ситуацию крайне неэластичной.

Но именно благодаря этой предопределенности мы находим неожиданную базу для стабилизации рубля (меньше неопределенности — лучше для всех активов развивающихся рынков). И в контексте налогового периода, начинающегося на неделе 23-27 сентября, могут создаться условия для краткосрочного укрепления отечественной валюты в район 63,36-63,40 рубля за доллар.

Однако для рубля ситуация с производством нефти в Саудовской Аравии после субботней атаки дронов остается фактором номер один в его курсообразовании. На втором месте - заседание ФРС США , которое оказывает на рынки неоднозначное влияние.

Но курс на дальнейшее смягчение монетарной политики США очевиден, что дает некоторый шанс перекупленным фондовым индексам США и кризису "короткой" долларовой ликвидности.

Объем операций РЕПО овернайт за вторник и среду в совокупности составил, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, чуть менее 130 миллиардов долларов "живой наличности", внезапно потребовавшейся американским банкам, что более чем вдвое превышает месячные объемы программ "количественного смягчения" в бытность Бена Бернанке председателем американского центробанка.

Неожиданная потребность в долларах "у себя на родине" сулит иссушение объемов глобальных валютных свопов — прежде всего, в паре евро-доллар. Это чревато крайне стрессовым развитием ситуации, которую мы выделяем в обособленный фактор номер три. Поэтому любое движение в направлении стабилизации этой нездоровой картины можно считать дополнительным плюсом.

Интересно было бы взглянуть на традиционную статистику по запасам нефти в США в среду, которая, впрочем, по отношению к "саудовской драме" носит ретроспективный характер и по этой причине является вторичным фактором. Следующие данные 25 сентября будут определяющими, поскольку они должны дать ответ на вопрос, были ли в действительно задействованы резервы нефти для того, чтобы сбить волну паники мировых нефтетрейдеров, вызванную событиями в Саудовской Аравии.

Георгий ПАНИН

