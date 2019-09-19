19.09.2019 08:20 164

Цифровая платформа для жалоб бизнеса обязательно должна появиться и заработать. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Доме-коммуне МИСиС — памятнике конструктивизма.

Перед заседанием глава государства осмотрел выставку проектов в сферах образования, медицины, городского и технологического развития. Среди них — установки квантовой передачи информации, сверхчувствительные сенсоры для беспилотного транспорта, экзоскелеты для промышленности и медицины.

Владимир Путин поздравил гендиректора АСИ Светлану Чупшеву с прошедшим днем рождения и подарил цветы. Чупшева сообщила, что к 15 ноября будет готова платформа для работы с обращениями предпринимателей, которую глава государства поручил создать по итогам Послания Федеральному собранию. "Регламент МВД уже утвержден, до 1 октября должны Следственный комитет и Генпрокуратура подключиться", — сообщила она.

Президент поблагодарил АСИ за результаты, настойчивость и смелость в продвижении начинаний. "Очень рассчитываю, что то, что я сегодня увидел, будет проецироваться на всю экономику, на всю страну", — сказал он.

Глава государства рассчитывает, что АСИ и дальше будет участвовать в формировании и реализации повестки будущего страны, прежде всего по направлениям, от которых зависит технологический суверенитет и качество жизни. Первое — это развитие новых форматов образования, сказал он. Например, взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человеком. Президент призвал развивать передовые модели обучения профессиям будущего, внедрять форматы непрерывного образования людей всех возрастов. Второе — это формирование среды для мощного технологического развития, снятие преград для отечественных компаний и стартапов. По этой теме будут поручения министерствам и ведомствам.

Чтобы вместе продвигать не просто отдельные, а большие системные проекты, нужно уметь создавать команды и работать в них

Третье направление — в Послании президент поручил АСИ вместе с деловыми объединениями запустить специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о давлении на их бизнес. Он отметил, что реализация идет непросто. "Но хочу вас заверить: сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система в более совершенном виде или в каком-то другом реально функционирующем была внедрена, — сказал Путин.- Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного — сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной".

Четвертое направление — создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере. Путин заявил, что нужен контроль за применением норм закона о социальном предпринимательстве. Опираясь на новую законодательную базу, предстоит запустить значимые социальные проекты, в том числе обучение и трудоустройство старшего поколения, уход за больными и пожилыми, развитие профориентации подростков, создание современной инфраструктуры детского отдыха.

"Это содействие общественным инициативам в городах и населенных пунктах", — продолжил глава государства, похвалив программу, которая даст возможность в прямом контакте с гражданами выявлять их запросы и учитывать их.

АСИ собирает успешные региональные практики социально-экономического развития, и Путин назвал это уникальной библиотекой управленческих решений, заявив о необходимости распространения по стране. Кроме того, нужно продвигать успешный опыт реализации проектов на глобальном уровне.

Решение о создании АСИ было правильным, заявил президент на встрече с лидерами проектов и компаний Национальной технологической инициативы.

Глава государства решил помочь убрать барьеры, создающие сложности стартапу, который занимается космическими спутниками. Путин предложил четко сформулировать, что нужно, по пунктам. "А я постараюсь сделать так, чтобы все это было проанализировано на уровне правительства, и все мешающие для движения вперед барьеры были устранены", — заверил он. "Но при этом, конечно, нужно сохранить определенные требования и контроль", — добавил президент.

Глава государства поддержал идею изменения законодательства по венчурному финансированию, предложив взять за образец международную практику. Так что ответственность бизнеса за неудачи с бюджетными деньгами при входе в капитал стартапов может быть смягчена. "Вопрос сведется к одному: в каком объеме мы готовы рисковать и что списывать на убытки", — заметил он.

Еще Путин поручил решить проблему сертификации новых технологий. Участники рассказали о бизнес-проекте, оборудование которого сертифицировать нельзя — нет лабораторий, которые бы были признаны международными классификационными обществами. Есть ограничения и по линии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю: за границу оборудование вывезти нельзя даже на выставки. "Мы должны помогать выходить с продуктами, а не держать. Там наверняка решение возможно", — сказал Владимир Путин вице-премьеру Максиму Акимову. Помощник президента Андрей Белоусов назвал проблему системной и сказал, что нужна спецпрограмма минпромторга. "Сформулируйте, я им дам поручение: проработать это и предложить решение", — решил глава государства.

"Хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, активно и полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности", — также заявил президент. Дело в том, что, если подросток — директор своего стартапа, у него могут возникнуть финансовые обязательства, а не достигнув 18 лет, он не отвечает по ним. Здесь нужна либерализация, не исключил Путин: несовершеннолетний может отвечать имуществом.

Кира ЛАТУХИНА

