19.09.2019 09:20 141

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество двух контролировавших ПАО КБ «ЕвроситиБанк» лиц на сумму 10,5 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества бывшего председателя правления кредитной организации Оксаны Улановой и члена правления Дмитрия Бялого было заявлено в рамках иска о взыскании с них этой суммы.

Суд отметил, что эти меры не нарушают интересов заинтересованных лиц, соразмерны заявленным требованиям и обеспечивают фактическую реализацию целей обеспечительных мер — возможность исполнения судебного акта и защиту законных интересов заявителя.

АСВ ранее сообщило, что по состоянию на 1 мая банк направил в суды 598 исков о взыскании задолженности с кредиторов в размере 15,8 миллиарда рублей. Удовлетворено полностью или частично 367 исков на сумму 4,03 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Московской области 27 сентября 2016 года по заявлению Центрального банка РФ признал несостоятельным (банкротом) ЕвроситиБанк.