19.09.2019 09:50 230

Счетная палата выявила риски недостижения целей, поставленных в нацпроектах. Об этом «Известиям» рассказал аудитор контрольного органа Дмитрий Зайцев по итогам проверки документов по 12 направлениям. По его словам, проведенный анализ показал схожие системные недостатки: проблемы в управлении, а также размытость ответственности и полномочий между оргструктурами и должностными лицами. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что корень проблем неэффективности нацпроектов лежит в системе госуправления. По их мнению, необходимы корректировка показателей национальных целей и улучшение механизмов госрегулирования.

Высокие риски

Счетная палата провела мониторинг реализации 12 нацпроектов — по здравоохранению, образованию, демографии, культуре, безопасным дорогам, жилью, экологии, малому предпринимательству, цифровой экономике, производительности труда, международному экспорту, а также комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Несмотря на то, что все проекты разные, у них выявлены общие проблемы, отметил Дмитрий Зайцев.

Главный недостаток проектов — проблемы управления, подчеркнул аудитор. Сегодняшние недостатки показателей по ним – результат неправильного менеджмента и нарушения системы проектного управления. Также мониторинг показал размытость ответственности и полномочий между организационными структурами и должностными лицами. Все это может обернуться тем, что национальные цели не будут достигнуты, заявил Дмитрий Зайцев.

Зафиксированных в нацпроектах мер недостаточно для ускорения увеличения ВВП до 3%, заявлял и председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме. По его мнению, эти проекты — скорее план эволюционного роста, но не прорывного.

Промежуточные результаты мониторинга по нацпроектам будут представлены в октябре в кабмин. Анализ реализации будет продолжен и в дальнейшем, отметил Дмитрий Зайцев.

При проверке нацпроектов Счетная палата использовала новую методику — стратегический аудит. Его цель — указать на вероятность негативных последствий еще во время реализации того или иного мероприятия. Этот подход работает на упреждение рисков и позволяет обрисовать правительству возможные траектории развития. Перспективы нового метода анализа впервые обсудят на конгрессе мировых счетных палат ИНТОСАИ в Москве.

Плановый расход

Из министерств, ответственных за реализацию нацпроектов, на запрос «Известий» ответили лишь четыре ведомства. В Минтрансе сообщили, что на проведение дорожных работ в регионах выделяются беспрецедентные суммы: только в 2019 году общий объем трансфертов составил 111,2 млрд рублей. На данный момент дорожные работы выполнены на площади более 75 млн кв.м — это почти 60% от общего объема нынешнего года.

На реализацию нацпроекта «Демография» в 2019 году предусмотрено 525,9 млрд рублей, отметили в Минтруде. По состоянию на 1 сентября 2019 года кассовое исполнение средств составляет 325,6 млрд или 61,9 %. В случае возникновения рисков, связанных с реализацией, оперативно вносятся изменения в план мероприятий, подчеркнули в ведомстве.

В Минэкономразвития сообщили, что на данный момент в нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» вовлечено 580 предприятий из 36 регионов России. Обучено 5,6 тыс. сотрудников компаний.

Работа в рамках национальных целей по образованию строится в строгом соответствии с контрольными точками, рассказали в пресс-службе Минпросвета. В ведомстве подчеркнули: для повышения ответственности министерством проведен мониторинг расходования бюджетных средств.

Воз проблем

Опрошенные «Известиями» эксперты видят проблему с исполнением нацпроектов в административной системе, а также считают необходимым внедрение действенных мер, включая широкое применение государственно-частного партнерства (ГЧП) и усовершенствование системы госзакупок.

Нацпроекты обнажили промахи в госуправлении, отметил завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. По его мнению, не отработана процедура оперативного доведения денег с федерального уровня регионам. Также наблюдается ведомственная замкнутость, когда каждый ответственен только за свой участок в проекте и есть риски не получить общего эффекта в целом, отметил эксперт. Он полагает, что в целом на картину повлияют также неповоротливость системы, бюрократия и избыточность контрольных функций.

По мнению Владимира Климанова, амбициозность мероприятий повышает риски недостижения значений, которые обозначены в майском указе президента. Необходимо понизить целевые показатели, также стоит учесть санкции против России и спад в мировой экономике, уверен он.

Формулировки в заключении Счётной палаты по анализу реализации нацпроектов довольно мягкие, считает младший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина Александра Суслина. Ситуация на самом деле хуже, чем показано в мониторинге СП, так как результатов по проектам пока нет, отметила она. Главной проблемой по-прежнему остается непроработанность механизмов реализации поставленных задач. Для того, чтобы цели на бумаге воплотились в реальность, нужно внедрять больше проектов ГЧП, усовершенствовать систему менеджмента, процедуры госзакупок, а также проводить качественный контроль за реализацией поставленных задач, уверена она.

Роза АЛМАКУНОВА

