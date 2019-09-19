Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей

19.09.2019 12:30 205

В 2020 году размер материнского капитала превысит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, где обсуждался проект бюджета России.

В следующем году и последующие 2021 и 2022 годах кабинет министров намерен увеличить финансирование государственных внебюджетных фондов — Пенсионного, Социального и обязательного медицинского страхования.

"Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты", — отметил Медведев.

"Будем индексировать материнский капитал, в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей", — сообщил премьер.

Для этого, по его словам, в бюджете зарезервированы 316 млрд рублей.

Александра БЕЛУЗА

