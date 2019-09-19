19.09.2019 14:00 191

Правительство одобрило проект бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с обязательством доработки документа в течение 10 дней, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Бюджет останется профицитным и сохранит социальную направленность, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сохраняется и бюджетное правило, цена отсечения на 2020 год, в соответствии с ним, составит 42,4 доллара за баррель нефти марки Urals.

Уровень ежегодной инфляции, как ожидается, не превысит целевого значения — 4%.

Проект бюджета на следующую трехлетку и сопутствующие документы правительство рассмотрело на заседании в четверг.

Александра БЕЛУЗА

