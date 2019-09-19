19.09.2019 15:00 203

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали президента лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщают источники «Фонтанки» и «РИА Новости».

По информации «Фонтанки», дело заведено по двум статьям — о фальсификации финансовых документов и присвоении чужого имущества. Основа материалов дела — результаты проверки ЦБ и заключение Росфинморитонга.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

Центробанк отобрал лицензию у «Прайм Финанса» в начале июня 2019 года, выявив в кассе недостачу денежных средств на сумму более 268 млн руб. Регулятор указывал, что банк полностью утратил собственные денежные средства, проводил «схемные операции» и в целом нарушал законы о банковской деятельности. По величине активов «Прайм Финанс» занимал 366-е место в банковской системе России. «Фонтанка» уточняет, что ЦБ также обвинил банк в предоставлении регулятору искаженных данных.

После отзыва лицензии, продолжает издание, Табунов обратился экономическую полицию Петербурга и заявил, что в растрате денег виноваты сотрудники банка, «начиная чуть ли не с кассира». Однако в материалах уголовного дела указано, что президент банка распорядился похищенными 268 млн руб. «по своему усмотрению», пишет «Фонтанка». По данным издания, против Табунова дают показания проходящие свидетелями по делу бухгалтеры банка. Они утверждают, что президент неоднократно забирал наличные деньги из кассы, оставляя «не имеющие под собой каких-либо правовых оснований» расписки.

Артём ГУБЕНКО

При участии: Александра ЮШКЯВИЧЮТЕ