20.09.2019 08:10 194

Счетная палата (СП) выступила против планов Минфина перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс (НК). Об этом говорится в отчете контрольного органа. По мнению СП, характер этих сборов противоречит определению налогов и в таком виде их включать в кодекс нельзя. Также аудиторы обвинили Минфин в том, что систематизация неналоговых платежей идет медленно. СП предложила правительству установить жесткие сроки завершения этой работы. Минфин изначально планировал преобразовывать в налоги только часть платежей, сообщили в ведомстве. А длительность процесса там объяснили нехваткой информации.

Небезвозмедно

Согласно НК, главное отличие налога от сбора — это его безвозмездность и нецелевой характер. Он взимается на нужды страны в целом, а не для решения конкретных проблем. Включение в НК шести платежей (экологического, утилизационного и курортного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи) в виде налогов невозможно, поскольку они не безвозмездные и аккумулируются для определенных целей. Для того, чтобы закрепить эти сборы в налоговом статусе необходимо их существенно модифицировать, пишут аудиторы. По мнению СП, эти виды перечислений можно включать в кодекс только как сборы.

От платежей, которые планируется добавить в Налоговый кодекс, бюджет получает 300 млрд рублей, говорила ранее директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. При общей налоговой нагрузке на предпринимателей в 31% ее неналоговая часть в 2017 году составила 0,79%, оценивал Минфин в Основных направлениях бюджетной политики на 2019–2021 годы. Закрепление фискального бремени на таком уровне — одна из мер одобренного правительством плана по ускорению инвестиций.

Неналоговые платежи — это сборы с предпринимателей, в частности, за различные государственные услуги, не входящие в Налоговый кодекс (НК), но при этом всё равно обязательные. Часть из них и так устанавливается на уровне законов, например курортный или экологический платежи. В то же время отчисления за разного рода обязательные госэкспертизы, аудит, испытания, услуги госконтроля могут устанавливаться ведомствами или госучреждениями самостоятельно. Например, сбор за проверку качества продукции для получения сертификата.

Кроме этого, СП обвинила Минфин в игнорировании других видов платежей, заслуживающих включения в налоговый кодекс. В частности, перечисления за использование водных объектов и за радиочастоты.

Минфин в последней версии законопроекта о переносе в кодекс части платежей предложил считать налогами, как минимум, два вида сбора: за вред экологии и за использование связи телеком-операторами. В ответ на просьбу «Известий» прокомментировать заявление Счетной палаты в министерстве сообщили, что не планировали преобразовывать в налоги все шесть платежей, они предлагали включить их в кодекс как сборы.

В СП также отметили путаницу с определениями в НК: под видом налога в кодексе может быть закреплен сбор и наоборот. Например, торговый платеж скорее отвечает характеристике налога, поскольку он безвозмезден.

Жесткий список

В целом работу по систематизации неналоговых платежей в СП назвали неудовлетворительной. Там отметили, что федеральные ведомства занимаются этим с 2015 года, однако пока нет ощутимых результатов. Аудиторы полагают, что необходимо вмешаться правительству: оно должно установить четкие сроки окончания оптимизации обязательных сборов, определения их статуса и уплаты.

— Итогом должен стать официальный реестр платежей, закрепленный на законодательном уровне. Процедура включения в него новых видов сборов должна быть аналогичной принятию законов: после финансово-экономического обоснования, оценки регулирующего воздействия и т.д. Платежи за пределами реестра необходимо запретить собирать, уверены аудиторы.

Сложность вопроса систематизации неналоговых платежей состоит именно в том, что их основная масса в бюджет никогда не поступала, поэтому сведений о них, в том числе у Минфина, недостаточно, сообщили в пресс-службе ведомства. Поэтому при инвентаризации были задействованы все возможные ресурсы — данные федеральных и региональных органов власти (в том числе о деятельности их подведомственных учреждений), бизнеса, а также экспертного сообщества, добавили в министерстве.

В дискуссии о неналоговых платежах схлестнулось множество сторон с разными интересами, добавил эксперт юридической компании Taxology Алексей Артюх. Кроме этого, отсутствует явная политическая воля на решение проблемы, а со стороны бизнеса нет четкого запроса, как урегулировать этот вид фискальной нагрузки. Оптимальным вариантом специалист считает создание отдельного кодекса неналоговых платежей и закрепление уголовной ответственности за неуплату части из них. Ранее такая идея обсуждалась в рамках рабочей группы при правительстве. Минфин и Минэкономразвития даже подготовили специальный список сборов, в который вошло около сотни разных платежей. Но от этой идеи было решено отказаться.

Изначально перевод шести неналоговых платежей в НК был запланирован на 2020 год. Однако затем Минфин решил его отсрочить.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

