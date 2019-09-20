20.09.2019 09:40 248

Пенсионерам, отработавшим более 30 лет в сельском хозяйстве, но уже живущим в городе, группа депутатов предложила повысить пенсию. Они внесли законопроект об этом в Госдуму.

В соответствии с действующим порядком с этого года труженикам села, продолжающим жить в сельской местности после выхода на пенсию, сделана 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности. Всего в этом году ее получили почти миллион сельских пенсионеров. Ее средний размер — 1,3 тысячи рублей, а у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, — на 667 рублей в месяц.

Но если человек, посвятивший жизнь сельскому хозяйству, в старости переехал в город, такая прибавка ему уже не положена. Депутаты посчитали такой расклад несправедливым.

"Зачастую в сельской местности отсутствует фельдшер, магазин, нет маршрутного автотранспорта до ближайшей поликлиники. Граждане, которым положено соответствующая надбавка, являются пенсионерами преклонного возраста, не менее 65 лет, и работа на полях забрала все силы и здоровье. В связи с изложенными обстоятельствами им пришлось уехать для постоянного места жительства в местность, более подходящую для проживания людей пенсионного возраста, с развитой инфраструктурой и социальным обеспечением", — говорится в пояснительной записке к документу. В связи с этим законопроектом предусматривается отмена такого обязательного условия для установления повышения фиксированной выплаты к пенсии, как проживание в сельской местности.

Если пожилой человек, посвятивший жизнь сельскому хозяйству, переехал в город, прибавка ему уже не положена. Такой расклад несправедлив к труженикам села, уверены депутаты

Это уже второй законопроект на эту тему, внесенный в нижнюю палату парламента за последние десять дней. Первый был подготовлен Законодательным собранием Алтайского края. И он тоже предлагает платить надбавку к пенсии всем, кто имеет длительный стаж работы на селе вне зависимости от того, где люди живут в старости.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что эти законопроекты стоит поддержать. "У нас есть аналогии среди других категорий пенсионеров. Например, военные имеют повышенные пенсии. В молодости им часто приходится служить в удаленных гарнизонах, а после выхода на пенсию они могут жить где угодно", — говорит Сафонов. Что касается других категорий работников, то здесь также применим принцип получения надбавки независимо от места жительства на пенсии, продолжает эксперт. Мы вступаем в период, когда население может активно передвигаться на работу не только в город, но и на село.

Например, инженеры в агрокомплексах, специалисты по наладке оборудования, айтишники и многие другие могут жить в городе, но на протяжении многих лет ездить на работу в сельскую местность. И они тоже заслуживают прибавку к пенсии.

Марина ГУСЕНКО