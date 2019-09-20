20.09.2019 10:20 260

Российский союз автостраховщиков (РСА) подвел первые итоги пилотного проекта по проверке наличия полисов ОСАГО через камеры на дорогах. Об этом сообщил директор по информационным технологиям союза Алексей Самошин на конференции IT в страховании.

По его словам, анализ типологии обращений автомобилистов, получивших так называемые "письма счастья" и позвонивших на "горячую линию" РСА (всего было разослано 10,6 тысячи таких уведомлений), показывает, что примерно половина водителей ездили с поддельными полисами обязательной автогражданки, не подозревая об этом.

"Эти люди купили полисы ОСАГО за полную стоимость и были удивлены тем, что получили сообщения об отсутствии страховки, — отметил Самошин. — В случае попадания в ДТП по их вине, автомобилистам пришлось бы оплачивать убыток из своего кармана. Камеры избавили от риска неоправданных трат десятки москвичей. Уже только одно это говорит об успехе проекта".

Часть граждан, по словам Самошина, приобрели полисы после проезда под камерой. "Таким образом, можно констатировать, что интервал в 10 дней между моментом фиксации нарушения и вынесением штрафа с повторной сверкой с базой, является оправданной мерой", — подчеркнул он.

На стадии "пилота" за отсутствие ОСАГО штрафовать автовладельцев не будут

С технической точки зрения проект по проверке наличия полисов ОСАГо дорожными камерами готов к запуску в опытную эксплуатацию. РСА удовлетворен "чистотой" базы.

Правовые аспекты ОСАГО эксперты "РГ" комментируют в рубрике "Юрконсультация"

"Если оглянуться на два года назад, то сходимость данных в части определения госномера составляла 30-40 процентов, сейчас отмечаемая погрешность составляет десятые доли процента и получаемая от автомобилистов обратная связь (через "горячую линию" РСА — прим. Ред. в очередной раз это подтверждает", — сказал Самошин.

Как ранее писала "РГ", Москва стала первым городом России, где отсутствие полиса ОСАГО начали фиксировать дорожными видеокамерами. Проект реализуют ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и РСА.

Водителям, которых камера "поймала" на езде без полиса ОСАГО, рассылаются уведомления. Отправка таких "писем счастья" началась в начале августа. На стадии "пилота" за отсутствие ОСАГО штрафовать автовладельцев не будут. Уведомления нужны для того, чтобы водители успели подготовиться к нововведениям. Решение о дате начала применения штрафов будет принимать правительство Москвы, уточнял ранее глава РСА Игорь Юргенс.

Юлия КРИВОШАПКО

