20.09.2019 10:30 238

Примерно 20% российских страховых компаний должны увеличить свой уставный капитал до конца 2019 года, чтобы сохранить лицензию, следует из исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Согласно принятым в 2018 году поправкам к закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации», уставной капитал страховщика должен быть не ниже минимального уровня, размер которого будет поэтапно увеличиваться.

Так, с 1 января 2020 года страховщикам с лицензиями на добровольное имущественное страхование (ДИС) или добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, понадобится уставный капитал не менее 180 млн руб. В начале 2021 года эта сумма вырастет до 240 млн руб., а в 2022 году достигнет 300 млн руб.

По состоянию на 1 сентября, 28 из 146 компаний не хватает объема уставного капитала, чтобы с 1 января следующего года продолжить работу с лицензиями на добровольное имущественное или личное страхование (за исключением страхования жизни). При этом собственные средства 15 компаний на 1 января 2019 года были меньше 180 млн руб.

«Для увеличения УК таких компаний потребуются реальные инвестиции. Учитывая, что их совокупный доход за 2018 год был отрицательным (минус 73 млн руб.), акционерам страховщиков из этой выборки предстоят самые ответственные решения», — говорится в исследовании.

Общий размер страховых резервов по таким страховщикам на начало этого года НКР оценило на уровне около 1 млрд руб. В то же время страховые премии за 2018 год составили 1,6 млрд руб. В НКР считают, что с учетом объема бизнеса этих 28 компаний и необходимости увеличить их уставный капитал, многие из них могут прекратить бизнес после 1 января 2020 года.

В то же время все 35 компаний с лицензией на обязательное медицинское страхование (ОМС) выполняют предусмотренные для них требованиях к уставному капиталу (минимальный порог — 120 млн руб.). У 20 из них также есть лицензия на добровольное медицинское страхование (ДМС). В общей сложности эти компании получили в 2018 году страховую премию на 1,6 млрд руб., к концу года сформировав резервы на 0,7 млрд руб. и получив чистую прибыль на примерно 70 млн руб.

«Учитывая объем их бизнеса и финансовые результаты от страхования, мы считаем влияние данных компаний на рынок добровольного страхования весьма ограниченным», — считают в НКР.

Компаниям с лицензией на добровольное страхование жизни (ДСЖ, таких компаний на рынке 31) необходимо к 1 января иметь уставный капитал как минимум в 310 млн руб. Сейчас 13 из них не подходят под данный критерий.

«Вместе с тем, учитывая, что собственные средства всех таких компаний превышают, а в случае лидера рынка и ряда других компаний очень сильно превосходят минимально необходимый размер УК, мы ожидаем, что в этом сегменте все страховщики своевременно выполнят норму закона», — считают в НКР.

Лицензии на перестрахование есть у 52 компаний на рынке, закон предписывает им к 1 января обладать уставным капиталом в размере не менее 520 млн руб. У шести из них сейчас не хватает средств, требуемых законодательством.

Константин НАГАЕВ