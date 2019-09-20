20.09.2019 11:00 282

В России в рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники, сообщает «Коммерсант». Так, рассматриваются постановление Совнаркома СССР, вводящее День железнодорожника, постановления Совета министров СССР «О праздновании Дня радио» и Совнаркома «О праздновании Дня воздушного флота СССР».

В аппарате правительства пояснили, что срок подготовки проекта постановления правительства с конкретным списком отменяемых правовых актов – 1 февраля 2020 года. Профильным ведомствам поручено внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению к 10 октября.

По мнению экспертов, до октября еще будут проходить рабочие группы по формированию перечней отменяемых актов. Целью «регуляторной гильотины» является снижение неоправданной нагрузки на предпринимателей, и задача в том, чтобы было сокращено количество документов, утративших актуальность, но содержащих обязательные требования. Цели отменять праздники нет.

