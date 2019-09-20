20.09.2019 12:00 284

Рубль дорожает в пятницу благодаря растущей нефти, которая может показать рекордный за несколько месяцев недельный подъем.

К 11.14 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,85, и российская валюта набирает около 0,2% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро рубль дорожает на 0,1%, и котировки вблизи 70,59.

Рост цен на нефть по итогам недели может превысить 7% после атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в минувшие выходные, усиливших напряженность на Ближнем Востоке.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в пятницу начала военную операцию к северу от йеменского портового города Ходейда против того, что назвала "законными военными целями".

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,7% до $64,9 за баррель.

В фокусе рынков также вновь оказалась торговая война США и КНР, которые в четверг возобновили переговоры.

Российские акции немного снизились.

Индекс Московской биржи сбавил 0,23% до 2.788,44 пункта, индекс РТС — 0,16% до 1.375,64 пункта.

Анна РЖЕВКИНА. Текст Марины БОБРОВОЙ. Редактор Андрей КУЗЬМИН