Суд не стал арестовывать банкира, обвиняемого в присвоении сотен миллионов

20.09.2019 17:00 285

Суд отказал следствию в заключении под стражу председателя правления банка "Прайм финанс" Михаила Табунова, обвиняемого в присвоении нескольких сотен миллионов в разных валютах из кассы собственной кредитной организации, и отправил его под домашний арест, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Соответствующее постановление вынес Приморский районный суд Петербурга.

"Кроме присвоения денежных средств в особо крупном размере Табунов обвиняется в фальсификации финансовых документов. Под домашним арестом он будет находиться до 5 ноября", — добавили в пресс-службе.

Как полагает следствие, начиная с 2015 года и практически до задержания Табунов с неустановленными пока соучастниками постоянно изымал наличные из кассы дополнительного офиса, не оформляя при этом никаких документов.

"В результате внезапной ревизии в сейфовой комнате допофиса была выявлена недостача в размере 106 миллионов рублей, одного миллиона долларов США и 1,3 миллиона евро", — говорится в материалах дела.

Кроме того, как установлено следствием, Табунов и иные лица направляли в центр по обработке отчетности кредитных организаций в Главное управление Центробанка РФ недостоверные сведения, в том числе и о капитале банка.