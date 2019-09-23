23.09.2019 08:21 344

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, специально для "Российской газеты":

- Понедельник, 23 сентября, когда не ожидаются значимые события, не предвещает существенных движений для рубля.

Нефть стабилизировалась в диапазоне 63-66 долларов за баррель, хотя и имеет некоторую общую склонность к ослаблению на фоне заявлений Саудовской Аравии о быстром восстановлении прерванных поставок "черного золота".

Доллар на мировом валютном рынке также маловолатилен, отдыхая после волнений прошедших дней. Поэтому есть основания ожидать в понедельник лишь небольшие колебания курса в пределах 63,6-64,5 рубля за доллар и 70,2-71,3 рубля за евро.

В течение первой половины недели рублю оказывает поддержку налоговый период, когда экспортеры продают валютную выручку для платежей в бюджет. Пик уплаты налогов приходится на 25 сентября, после чего действие данного фактора прекратится.

Для отношения рубля к доллару и евро определенную роль в четверг, 26 сентября, могут сыграть выходящие данные о ВВП США за второй квартал (ожидается снижение темпов его роста с 3,1 до 2 процентов) и ежемесячный отчет Европейского центробанка. Однако и их воздействие, вероятно, окажется ограниченным.

Исходя из этого, можно предположить достаточно спокойную завершающую неделю месяца. Наиболее вероятный диапазон изменения курса рубля в течение нее находится в пределах 63-65 рублей за доллар и 69,8-72 рублей за евро.

Что будет дальше? Пока локально ослабевает основной драйвер воздействия на рубль в последние месяцы. Речь идет об отношении к рискам и рисковым активам на мировых финансовых рынках, прежде всего, из-за торговых войн США и Китая.

Так что до возобновления переговоров между ними в начале октября вряд ли стоит ожидать изменений настроений инвесторов в ту или иную сторону. Это также говорит в пользу комфортности для российской валюты ее существующих локальных уровней. По крайней мере, до начала следующего месяца.

Георгий ПАНИН