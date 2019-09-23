23.09.2019 09:26 172

МОСКВА (Рейтер) — Российские чиновники и участники энергорынка поспорили о том, стоит ли увеличивать объем проектов модернизации электростанций в 2025 году, которые отбираются по специальной квоте правительства.

Минэнерго РФ предложило увеличить правительственную квоту на 2025 год в четыре раза до 2,5 гигаватт за счет экономии на рыночной части конкурса. Но идею не поддерживает Министерство экономики, Федеральная антимонопольная служба и лобби крупных потребителей энергии.

Российские власти в январе текущего года дали старт новому инвестиционному циклу в электроэнергетике, одобрив программу модернизации тепловых электростанций мощностью 41 гигаватт на сумму до 1,9 триллиона рублей при условии, что цены для потребителей не вырастут выше инфляции.

Эту программу оплачивают потребители через повышенный тариф, гарантирующий доходность инвесторам в модернизацию в течение 15 лет.

Проекты частично распределяются через конкурсы, частично через фильтр правительственной комиссии, куда попадают наиболее дорогие заявки, конкурирующие по таким критериям, как роль станций в теплоснабжении, техническое состояние, цена, экология.

Из-за высокой конкуренции на первом конкурсе, который прошел весной сразу на три года, цены оказались примерно на 70% ниже предельных значений, а экономия инвестиционного ресурса составила около 300 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки Минэнерго.

Это позволило оценить, что на втором конкурсе — на 2025 год можно сэкономить 70-80 миллиардов рублей, и за счет этого расширить возможность отбора проектов через правительственную квоту без превышения инфляции, считает министерство.

При этом во время первого отбора траты в рамках правительственной квоты оказались в пять раз выше, чем на главном конкурсе — $546 за киловатт, подсчитывал ВТБ Капитал.

По оценке Совета рынка, на конкурсной части траты первого конкурса составили 61,5 миллиарда рублей на 8,6 гигаватта, а по квоте — 63,5 миллиарда рублей на 1,8 гигаватта.

На втором конкурсе на 2025 год, который завершился в сентябре, капзатраты составили 32,9 миллиарда рублей на 4,024 гигаватта, сообщила ассоциация. Это на 83,1 миллиарда рублей ниже максимального прогноза Совета рынка в 116 миллиарда рублей, следует из его комментария.

Оценку затрат при увеличении квоты правительства до 2,5 гигаватт в Совете рынка не привели.

"Эти 2,5 (Гвт) — вполне посильная по цифрам сумма. Куда ее добавить? В конкурентный сегмент, в неконкурентный? Правкомиссия тоже отбирает по определенным критериям. Мы считаем, что можно добавить в квоту правкомиссии", — сказал Рейтер глава Совета рынка Максим Быстров.

Некоторые генерирующие компания посчитали, что квоту можно увеличить еще больше за счет снижения капзатрат в 2022-2024 годах, например "дочка" СУЭК предложила рост до 5 гигаватт, а Т Плюс — до 8 гигаватт.

Минэкономики считает, что сэкономленный инвестресурс можно направлять на то, чтобы выбрать дополнительные проекты, но неправильно расширять для этого правительственную квоту — менее рыночную часть отбора, сказал замминистра экономики Михаил Расстригин.

"Предложения, которые звучат от Минэнерго по расширению квоты правкомиссии, увеличению отбора в менее рыночном механизме... нами не поддерживается. Мы считаем, что это будет неправильное решение, которое через 5-10 лет, может и раньше, будет подвержено критике", — сказал он, выступая на конференции Совета производителей энергии.

По его словам, можно рассмотреть отбор на сэкономленный инвестресурс проектов по общим правилам, дополнительно обсудив, включать ли туда проекты парогазового цикла, для которых планируется отдельный конкурс с привязкой к локализации и созданию новых технологий в РФ.

"Для нас самое главное, чтобы это был реальный конкурс, на котором есть конкуренция", — сказал Расстригин.

Он также предложил поменять правила отбора через фильтр правительственной комиссии. Минэк считает, что нужно усилить роль регионов при определении победителей, так как эти проекты больше решают проблемы отдельных территорий. Оплачивать выбранные мощности в таком случае тоже должны эти регионы, добавил Расстригин.

Замминистра энергетики Юрий Маневич сказал, что для увеличения рыночного отбора 2025 года не хватило бы времени, чтобы изменить нормативно-правовую базу, поэтому ведомство предложило выбрать больше проектов через комиссию.

ФАС не поддерживает увеличение правительственной квоты, сказал представитель службы, отказавшись привести детали.

Против также выступает Сообщество потребителей энергии, лобби крупной промышленности, называющее в целом программу модернизации ошибочной и критикующее ее за дороговизну и неэффективность с момента принятия.

"Удельная стоимость проектов по результатам первых проведённых правкомиссией отборов оказалась значительно выше конкурсных расценок. Поэтому предложение расширить квоту правкомиссии для ручных отборов проектов без каких-либо нормативно установленных критериев и ценовых ограничений умножает негативные последствия программы для экономики", — сказал представитель ассоциации Валерий Дзюбенко.

Организация написала отрицательный отзыв в Минэнерго, назвав проект "вредным для экономики" и предложив среди прочего привлечь к его рассмотрению Минфин.

По ее оценкам, 2,5 гигаватта мощностей по квоте будет стоить 147 миллиардов рублей и повлечет дополнительный рост цены электроэнергии.

Представитель профильного вице-премьера РФ Дмитрия Козака сказал, что вопрос увеличения квоты официально пока не обсуждался и совещание не назначено.

Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА

