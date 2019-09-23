23.09.2019 09:37 420

Хотя продажи новых iPhone в первые дни оказались выше, чем годом ранее, ажиотажа, связанного с появлением гаджетов, не наблюдается. В частности, едва ли не впервые за новинками не выстраиваются очереди в магазинах в центре Москвы. Причина в том, что новые iPhone активно покупают через интернет и по предзаказу, считают ритейлеры. Пользователи знают о них всё до начала продаж — а раз так, зачем стоять в очереди, рассуждают эксперты. На российском рынке смартфонов доля Apple снижается из-за высокой цены и отсутствия явного технологического преимущества перед конкурентами, добавляют они.

Продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max в России стартовали 20 сентября. К середине дня в воскресенье розничные сети подвели первые итоги. В целом объем реализации новых смартфонов по сравнению с первым уикендом 2018 года, когда стартовали продажи iPhone XS, оказался выше втрое, рассказывает представитель Inventive Retail Group (в нее входит сеть монобрендовых магазинов Apple re:Store) Людмила Семушина.

Спрос на новые линейки Apple в «М.Видео» и «Эльдорадо» за выходные сохранился на высоком уровне первых часов: за неполный уикенд он в четыре раза выше результатов iPhone XS, рассказывает представитель объединенной компании Валерия Андреева. Наибольшим спросом пользовались черный iPhone 11 с 64 Гб и 128 Гб памяти, а также iPhone 11 Pro темно-зеленого цвета с 256 Гб, утверждает она.

По итогам выходных продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max в рознице МТС вдвое опережают XS и XS Max за аналогичный период прошлого года, сказал «Известиям» представитель оператора Алексей Меркутов. А по сравнению с XR спрос на iPhone 11 вырос в три раза. Причем продажи старой линейки iPhone не упали, а, наоборот, увеличились из-за снижения стоимости, утверждает Алексей Меркутов. В частности, по его словам, на минувшей неделе спрос на iPhone XR вырос на 50% по сравнению с позапрошлой неделей.

— Мы также видим рост интереса к старым линейкам, цены на которые снизились до 10%, — говорит Валерия Андреева.

По словам Людмилы Семушиной, в первые часы продаж покупателей больше интересовали iPhone 11 Pro, но к концу субботы с ними практически сравнялся «простой» iPhone 11. Возможно, это связано с тем, что покупатели iPhone Pro, заранее нацелившиеся на остромодную новинку, стремились приобрести ее быстрее — а пользователи, выбравшие iPhone 11, рассчитанный на более массовую аудиторию, тщательнее обдумывали покупку, полагает она.

iPhone 11 стоит на 5 тыс. рублей дешевле, чем Xr в прошлом году. В зависимости от объема памяти самая бюджетная модель обойдется в 59 990 рублей, аппарат Pro стоит 89 990, а Pro Max — 99 900 рублей. Сколько iPhone 11 удалось реализовать за неполный уикенд, представители розничных сетей не говорят. По данным компании — партнера нескольких производителей электроники, в прошлом году за первый уикенд продаж новых моделей (28–30 сентября) в России было реализовано 12 тыс. iPhone XS. А за последующую неделю — еще около 18 тыс. Если эти данные, а также информация ритейлеров о росте продаж верны, за 20–22 сентября в России могло быть продано около 25 тыс. iPhone 11 всех типов, подсчитал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

В первой партии, предназначенной для продажи в России в сентябре–октябре этого года, — 45–50 тыс. аппаратов, утверждает сотрудник компании — партнера нескольких производителей электроники.

В этом году чуть ли не впервые на старте продаж iPhone в России за ним не выстраивались очереди в магазинах в центре Москвы. Большую часть аппаратов (около 80%) re:Store распродал по предзаказу, объясняет Людмила Семушина. Люди просто приходили и забирали заказанное устройство либо дожидались его доставки курьером, объясняет она.

По словам Алексея Меркутова, в этом году на старте продаж iPhone количество заказанных через интернет аппаратов у МТС выросло в два раза.

Покупатели iPhone и других знаковых флагманов становятся более продвинутыми — они заранее знают всё о понравившемся устройстве и выбирать телефон в салоне связи (как в случае с дешевыми китайскими аппаратами) им нет необходимости, объясняет Денис Кусков. А раз так, зачем стоять в очереди, говорит он.

По данным компании — партнера нескольких производителей электроники, в июле 2019 года (наиболее актуальные подсчеты) доля iPhone в штучных онлайн-продажах смартфонов в России составляла 12%. В традиционной рознице эта доля составила 8%.

Ажиотаж вокруг iPhone сейчас меньше, чем в предыдущие годы, — поэтому те, кто хотел купить новый аппарат, сделали это в первые же дни, что объясняет рост спроса, считает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Но они купили бы новинку и позже — поэтому сравнивать продажи в первый уикенд некорректно, надо дождаться результатов хотя бы за квартал, объясняет он.

При более масштабном анализе выясняется, что доля iPhone на российском рынке в этом году сокращается, при этом увеличивается доля смартфонов китайских производителей, отмечает эксперт. С одной стороны, продукция Apple стоит крайне дорого, с другой — компания уже далеко не флагман в сфере технологий на рынке смартфонов, говорит Сергей Половников. В нынешней макроэкономической ситуации желающих переплачивать за бренд становится всё меньше, заключает он.

Валерий КОДАЧИГОВ